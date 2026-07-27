El Ciclo de Órgano de Torreciudad celebrará su 31ª edición en conjunto con el festival 'Clásicos en la Frontera'

El Ciclo de Órgano de Torreciudad celebra este año su 31ª edición, unido al festival Clásicos en la Frontera. Se desarrollará del 7 al 28 de agosto y está organizado por el Departamento de Música del santuario. Se trata de una cita que en los últimos años ha consolidado una propuesta artística cada vez más atractiva para el gran público: muestra la extraordinaria capacidad del órgano para dialogar con otras sonoridades y amplía las posibilidades de un instrumento tradicionalmente asociado al repertorio litúrgico. Cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Aragón, el Ayuntamiento de Secastilla y la Fundación Columbus.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de una consola móvil, instalada en la nave de la iglesia durante los conciertos. Gracias a ella, los asistentes pueden ver en directo el trabajo de los intérpretes, así como la comunicación entre ellos. La nueva disposición convierte también el recital en un auténtico espectáculo visual, y permite apreciar la complejidad técnica y artística que requiere dominar el gran órgano de Torreciudad, construido por el maestro organero Gabriel Blancafort y dotado de 4.072 tubos.

La programación de este año ofrece intérpretes de reconocido prestigio y propone encuentros con violonchelo, dúo de trompetas, instrumentos tradicionales de viento, arpa irlandesa, zanfona y percusión, con repertorios de gran riqueza tímbrica y propuestas innovadoras que buscan acercar el órgano a nuevos públicos.

Programa de actuaciones

Los conciertos tendrán lugar a las 19:00 h. los viernes del mes de agosto, días 7, 14, 21 y 28. La entrada a las actuaciones es gratuita.

• 7 de agosto: la inauguración reunirá a Maite Aranzabal, organista titular del santuario y directora del ciclo, con el violonchelista Ángel Luis Quintana, solista de la Orquesta Nacional de España. El repertorio ofrecerá obras de Mendelssohn, Elgar, Saint-Saëns, Fauré, Falla, Granados y Cassadó.

• 14 de agosto: la segunda actuación correrá a cargo del Trío Nordés, integrado por Óscar Rodríguez (órgano), Marco Cubillas y Roberto Bolaño (trompetas), con un programa que recorrerá desde el Barroco hasta la creación contemporánea e incluirá el estreno absoluto de Locus trinitatis, obra de Juan Cubillas.

• 21 de agosto: será el turno del Trío ÓrganuMundi, formado por Ana Mínguez (órgano), Pilar Gonzalvo (arpa irlandesa, zanfona y acordeón diatónico) y Miguel Ángel Fraile (intérprete de instrumentos tradicionales de viento como duduk, clarduk, whistles, shvy, uilleann pipes, gayda o gaita de boto). Su propuesta fusiona músicas tradicionales de distintos países europeos con composiciones originales.

• 28 de agosto: el ciclo concluirá con un concierto protagonizado por Daniel Oyarzabal, uno de los organistas españoles de mayor proyección internacional, acompañado por el percusionista Eloy Lurueña. El programa reunirá grandes páginas del repertorio sinfónico de Holst, Saint-Saëns, Mussorgski, Rossini, Prokófiev, Rimski-Kórsakov y Ravel, en arreglos realizados por el propio Oyarzabal para órgano y percusión.

Desde su edición inicial, celebrada en 1995 bajo el impulso de su primera directora, la organista Marisol Mendive, han sido 104 los intérpretes y 21 las agrupaciones musicales que han participado en el Ciclo de Órgano de Torreciudad, procedentes de 23 países distintos. Se ha abarcado todo el panorama musical moderno y contemporáneo protagonizado por el órgano, en combinación hasta la fecha con 18 instrumentos solistas: saxofón —de la mano de Pedro Iturralde, entre otros— clarinete, violín, viola, violonchelo, clave, trompa, trompa alpina, trombón, oboe, guitarra española, corno inglés, txistu, flauta de pan, flauta dulce, flauta travesera, arpa y trompeta. Se estima que, en su conjunto, las actuaciones han reunido a más de 31.000 personas.

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Por este evento cultural han pasado los organistas más destacados a nivel mundial: Montserrat Torrent (Barcelona), Jean Guillou (París), Daniel Roth (Alemania), James Goettsche (Basílica de san Pedro del Vaticano), Günter Kaunzinger (Alemania), Ignace Michiels (Bélgica), Piet Kee (Holanda), Andreas Liebig (Noruega), Wolfgang Seifen (Berlín), Liudmila Matsyura (Rusia), Olivier Latry (París), Ewald Kooiman (Países Bajos), John Scott (Reino Unido), Michel Bouvard (Francia), Marina Omelchenko (Moscú), Naji Hakim (Líbano) y Mónica Melcova (Eslovaquia).