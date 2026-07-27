Pirineos Sur se despide con 42.000 asistentes de 66 países y más menores que nunca

Pirineos Sur ha cerrado su trigésimo tercera edición después de tres semanas en las que el escenario flotante de Lanuza ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro entre músicas, culturas, generaciones y públicos. Por el festival han pasado 42.000 asistentes durante 12 jornadas, en una edición que ha registrado cuatro noches con todas las entradas agotadas y una alta presencia de público familiar.

El público ha vuelto a responder a la diversidad de Pirineos Sur, con asistentes procedentes de los cinco continentes y de 66 nacionalidades. Aunque España sigue siendo el principal país de origen, crece el origen internacional, especialmente desde Alemania y Francia, además de gran presencia de Latinoamérica y países como Canadá o Australia. En España, la Comunidad de Madrid lidera por primera vez la venta de entradas, con un 21%, por delante de Aragón (15%) y Cataluña (10%). Además, el 61% del público fueron mujeres y el 45% tenía entre 25 y 34 años. Estos datos confirman la evolución positiva del festival, que ha mantenido cifras similares a las de 2025, cuando alcanzó los 47.000 asistentes en 13 jornadas, una más que este año.

Récord de asistencia de menores

Amalia Ortiz, directora de Pirineos Sur, ha manifestado que "las cifras vuelven a ser excelentes y consolidan a Pirineos Sur como uno de los grandes festivales del verano. Más allá de las cifras, destacamos el crecimiento del público familiar, el excelente comportamiento de la venta anticipada y la buena acogida de las mejoras en movilidad. Con 2.300 entradas vendidas, el récord de asistencia de menores nos confirma que Pirineos Sur es un festival cada vez más intergeneracional y motor de impacto para la economía local, llenando de vida el valle”. Por otro lado, ha querido señalar que ”la nueva Ruta del Sur, con los autobuses desde Sabiñánigo y Biescas, ha conectado todavía más el territorio”. En cuanto a la propuesta cultural “hemos apostado por una programación muy diversa, destacando al maestro Rubén Blades, Premio Pirineos Sur 2026 a la Diversidad Cultural, y con la convivencia de estilos, generaciones y también diferentes lenguas internacionales e incluso estatales, porque se ha cantado en euskera, catalán y fabla aragonesa, entre otros.

En palabras de Carlos Samperiz, diputado de cultura de la Diputación Provincial de Huesca, “Pirineos Sur vuelve a demostrar que desde una pequeña localidad del Pirineo se puede construir una propuesta cultural capaz de dialogar con el mundo. La montaña no es un simple decorado para este festival: es su origen, su personalidad y la razón por la que cada concierto vivido en Lanuza resulta diferente. La convivencia artística de propuestas musicales tan diferentes explica mejor que cualquier etiqueta lo que representa Pirineos Sur”.

Éxito de ocupación hotelera

Además de su dimensión cultural, Pirineos Sur ha vuelto a desempeñar un papel fundamental como motor turístico y económico del Valle de Tena. Durante las semanas del festival, los alojamientos, establecimientos hosteleros y servicios turísticos de la zona han registrado una ocupación media en torno al 84% y el 100% en los pueblos más cercanos al festival y durante las noches de concierto.

Jesús María Pellejero, presidente de la Asociación Turística Valle de Tena, ha destacado que “Pirineos Sur vuelve a demostrar su importancia como uno de los principales eventos dinamizadores del verano en el Valle de Tena”. También destaca “la creciente diversidad en el perfil de las personas asistentes, favorecida por una programación cultural amplia y variada, capaz de atraer a públicos de diferentes edades, procedencias e intereses”. Y es que, la combinación entre música, naturaleza y montaña continúa siendo uno de los principales atractivos para quienes visitan Pirineos Sur. El festival no solo concentra público en Lanuza y Sallent de Gállego, sino que proyecta su impacto en el conjunto del valle y contribuye a posicionar el Pirineo oscense como un destino cultural de referencia y a promocionar su variada oferta del destino: naturaleza, gastronomía y turismo activo.