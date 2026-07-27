La soprano aragonesa Ruth Iniesta cierra la temporada con 'Marina' en el Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival

La soprano aragonesa Ruth Iniesta pondrá el broche final a la temporada 2025-2026 el próximo 31 de julio protagonizando 'Marina', de Emilio Arrieta, en el Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival (Alemania). La representación, que tendrá lugar en el Kurhaus de Bad Wildbad bajo la dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra, reunirá un destacado reparto encabezado por Celso Albelo, Pietro Spagnoli y la propia Ruth Iniesta en el papel protagonista. El proyecto incluirá, además, la grabación discográfica de la obra.

Estrenada en Madrid en 1855 como zarzuela en dos actos y revisada posteriormente por su autor como ópera en tres actos, 'Marina' es una de las obras fundamentales del repertorio lírico español del siglo XIX. Su presencia en el Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival constituye una nueva muestra del creciente interés internacional por la zarzuela y la ópera españolas, impulsado en los últimos años por producciones y directores que han contribuido a su difusión en algunos de los principales teatros europeos.

La versión de concierto contará con la Orquesta y el Coro Filarmónicos de Cracovia y estará dirigida por José Miguel Pérez-Sierra, director musical del Teatro de la Zarzuela. Junto a Ruth Iniesta participarán el tenor Celso Albelo como Jorge; el barítono Pietro Spagnoli, como Roque; y Emmanuel Franco, como Pascual, entre otros intérpretes.

Fundado en 1989 para conmemorar la estancia de Gioachino Rossini en la localidad alemana de Bad Wildbad, el Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival se ha consolidado como una de las principales citas internacionales dedicadas al repertorio belcantista. Reconocido por la recuperación de títulos poco frecuentes y por el descubrimiento de nuevas voces, el festival ha dado lugar a numerosas grabaciones discográficas y audiovisuales de referencia.

Con esta actuación, Ruth Iniesta culmina una temporada especialmente destacada, marcada por su debut en la Royal Opera House de Londres como Musetta en 'La bohème', una interpretación que recibió unánimes elogios por la calidad de su voz y su brillante vis cómica. Durante los últimos meses también ha interpretado, entre otros papeles, a Gilda en 'Rigoletto', en la Opéra de Marseille, y a la Duquesa en 'Jugar con fuego', de Barbieri, en el Teatro de la Zarzuela, donde protagonizó un histórico bis de la romanza 'Un tiempo fue', que puso en pie al público madrileño.

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La temporada 2026-2027 comenzará para Ruth Iniesta con su regreso al Palau de les Arts Reina Sofía de València para interpretar a Micaela en 'Carmen', de Bizet. Posteriormente volverá al Teatro de la Zarzuela y actuará en escenarios como el Teatro Massimo de Palermo y el Gran Teatro La Fenice de Venecia, entre otros compromisos internacionales.