Zaragoza es la mejor ciudad de España para ver 'La Odisea' como la concibió Christopher Nolan

'La Odisea' de Christopher Nolan no solo está siendo un gran éxito comercial (ya se habla de que llegará al millón de euros de recaudación) sino que, además, ha avivado el debate (y con él, la polémica) de cuál es el formato adecuado para ver esta película que el propio Nolan concibió de una manera muy particular.

Nolan pensó y rodó su 'odisea' en IMAX 70 mm. Tras experimentar en anteriores películas con el formato, Nolan ha podido rodar 'La Odisea' íntegramente en IMAX 70 mm. Ahora bien, la forma ideal de ver la película, al menos como lo desea Nolan, es muy selectiva, ya que solo cerca de 40 salas en todo el mundo pueden proyectar de esta manera. En España no existe ninguna, de modo que se impone una decisión algo salomónica porque, aunque es la mejor opción, en ningún caso invalida las otras, como en erróneas interpretaciones ha empezado a circular por internet hasta el punto de asegurarse, sin mucho fundamento, que si no se ve la película en IMAX, no se está viendo como pretendía su director. La opción del 70 mm. es correcta también, porque si bien la altura de la pantalla es menor, la textura es la que persigue Nolan.

Soporte fotoquímico de Nolan

Dado que el IMAX 70 mm. no existe en España, las opciones que hay en nuestro país pasan por el IMAX láser, 70 mm o una copia digital. Y para tener una experiencia lo más cercana a como concibió la película Nolan en origen una de las opciones más claras es el 70 mm. ¿Por qué? Porque cuenta con el soporte fotoquímico que Nolan sigue defendiendo, con un atractivo especial, que hace que sea una imagen muy rica y con un aspecto analógico.

La otra opción es la sala IMAX láser que, aunque no cuenta con la opción de 70 mm, utiliza un proyector digital de altísima calidad, la imagen es muy nítida, muy luminosa y el sonido es excelente. Todo en una pantalla mucho mayor que una sala convencional.

Y dada esta realizad, Zaragoza es la mejor ciudad en España para poder disfrutar de la experiencia de ver 'La Odisea' lo más cercana posible a como el propio Nolan la concibió. Y es que la capital aragonesa cuenta con dos salas con proyectores de 70 mm de las cinco que hay en España gracias a los cines Aragonia y Palafox (las otras tres están en Barcelona, Madrid y Valencia) y, además, también cuenta con una sala IMAX láser en los cines Palafox. Algo que sitúa a Zaragoza como absoluta referencia en este fenómeno desatado.

Las características técnicas del rodaje

'La Odisea' es una película pensada para ser vista en IMAX 70 mm, pero no solo de esta manera. En su idea original, IMAX utiliza pantallas de 18 por 24 metros. El procedimiento empleado por Nolan se sirve de película física de 70 mm que pasa de forma horizontal por la cámara y después por el proyector, con 15 perforaciones por cada fotograma (el celuloide de 35 mm tiene solo cuatro perforaciones por fotograma).

El resultado, con una ratio –proporción entre altura y anchura– de 1.43:1, es de una claridad meridiana. La imagen pierde altura y gana anchura cuando es solo en IMAX, con un ratio de 1.90:1., y se vuelve un poco más estrecha en 70 y 35 mm, con los formatos 2.20:1 y 2.39:1, respectivamente. Lo que han hecho Nolan y su operador es «pensar» cada plano en 2.39:1, pero rodar en IMAX, de modo que el uso de cada uno de los otros formatos lo que hace es ganar más tamaño de imagen, no reducirla.