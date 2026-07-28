Clausura a una brillante nueva edición del Manhattan Fest
El último fin de semana ha estado protagonizado por el teatro internacional, 'Prometeo, bufón y mártir' y la presencia de Albert Boadella
El Manhattan Fest ha puesto el broche de oro a su séptima edición con un último fin de semana de marcado carácter internacional y una extraordinaria respuesta del público, consolidándose como el único festival dedicado exclusivamente al teatro en Aragón y reafirmando su apuesta por las pequeñas compañías que, con grandes espectáculos, mantienen vivo un teatro comprometido, innovador y de máxima calidad artística.
La clausura comenzó el viernes con Monsieur Madame O, una compañía de dilatada trayectoria internacional cuyo espectáculo ha recorrido más de 50 países durante más de 30 años. Su refinada propuesta de mimo contemporáneo conquistó al numeroso público que llenó el espacio escénico.
El sábado fue el turno de 'Marie Antoinette', de Stivalaccio Teatro, hermanada con El Gato Negro. La propuesta, protagonizada por la magnífica interpretación de Marie Coutance, sorprendió por su fuerza escénica, la presencia de la música y las canciones y una puesta en escena contemporánea, rupturista y profundamente original.
Albert Boadella, padrino de la cita
El domingo, Albert Boadella, padrino del Manhattan Fest, compartió sus reflexiones sobre el teatro y destacó la amistad que le une con Alberto Castrillo-Ferrer, fundador y director del festival. Por la tarde asistió a 'Prometeo, bufón y mártir', escrito y dirigido por Marco Zoppello e interpretado por Alberto Castrillo-Ferrer.
La dirección del festival agradece especialmente el trabajo de Alberto Castrillo-Ferrer, fundador y director artístico; Blanca Carvajal, co-programadora, una de las fundadoras y auténtica alma mater del Manhattan Fest; Bucho Cariñena, jefe técnico; Marian Estación, responsable de producción; Marta Marco, fotógrafa oficial del festival; y Manuel Vicente, diseñador gráfico, cuyo trabajo contribuye decisivamente a la identidad y calidad del Manhattan Fest.
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