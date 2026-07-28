'Un domingo en el Museo': el Museo del Foro de Caesaraugusta acogerá la actuación del pianista Cristian Baquero
La actuación entra dentro del programa de la iniciativa 'Un domingo en el Museo', promovida por el ayuntamiento de Zaragoza desde 2008.
El Periódico de Aragón
El Museo del Foro de Caesaraugusta acogerá el próximo 2 de agosto un concierto de Cristian Baquero, dentro del programa 'Un domingo en el Museo', con entrada libre hasta completar aforo. Una cita perfecta para disfrutar del museo al ritmo de la buena música.
El concierto propone un viaje musical con el piano como hilo conductor, recorriendo distintas épocas y estilos: desde piezas barrocas de Bach hasta Chopin, pasando por temas de The Beatles y Queen, además de reconocidas bandas sonoras.
Baquero, músico zaragozano con una larga trayectoria como cantante, pianista, compositor y productor, ha grabado más de 150 versiones y 130 temas propios, y ha actuado en escenarios de toda España formando parte de numerosas bandas y proyectos artísticos. Su versatilidad, que abarca desde el rock y el blues hasta la música clásica y la canción de autor, convierte cada concierto en una experiencia cercana y enérgica.
Se realizarán dos sesiones del recital, una a las 10:30 y otra a las 12:00 horas, ambas con entrada libre hasta completar aforo.
'Un domingo en el Museo' es una iniciativa cultural del Ayuntamiento de Zaragoza que, desde 2008, abre cada primer domingo de mes las puertas de los museos municipales con acceso gratuito y una programación especial de actividades para todos los públicos.
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