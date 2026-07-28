El 'thriller' aragonés que enamoró a Tamar Novas llega a las plataformas

El gallego Tamar Novas, uno de los actores españoles del momento, no tuvo dudas en cuanto le hicieron llegar el guion, "en las óperas primas los directores son muy ágiles y tienen ideas frescas", y así fue como el aragonés Rubén Pérez Moreno cumplió uno de sus sueños, que el intérprete protagonizara su primera película, 'Caminando con el diablo', que llegó a los cines en marzo de este mismo año.

En la película, rodada en los Monegros y situada en la España de los años 80, Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

Sentimiento de culpa y perdón

El sentimiento de culpa y del perdón recorre toda la película (que bien podría ser leída en clave de western sin serlo), algo que Tamar Novas lo ve como uno de los grandes atractivos de la película aseguraba a este diario antes del estreno: "Vivimos en un tiempo que lo que vemos cada día son personas completamente impunes, crueles, sin ningún tipo de ganas de redimirse o de pedir perdón. Y a mí me preocupa que la violencia que vemos cada día en televisión no nos afecte, que nos deje inertes", señaló el actor gallego, que prosiguió con su reflexión: "Esta película, con todo lo dura que es, también muestra la violencia, no de una forma morbosa, sino con el sentido y el peligro que tiene la violencia. Reflexiona sobre esa horrible capacidad que tiene el ser humano de hacer daño basado en algo también", enfatizó.

Ahora, tras su paso por los cines, la película del cineasta aragonés llega a las plataformas, concretamente a Amazon Prime Video el próximo 14 de agosto.

Producida por La Canica Films, 'Caminando con el diablo' es una historia intensa, inquietante y profundamente humana que invita a adentrarse en los rincones más oscuros de la culpa, el dolor y la redención.