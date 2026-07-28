El Festival Internacional en el Camino de Santiago arranca este jueves con una exposición de Luis Delgado sobre los sonidos de la Corona de Aragón

La trigésimo quinta edición del festival tendrá lugar del 30 de julio al 30 de agosto en catorce poblaciones y ciudades de la provincia oscense: Jaca, Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Bailo, Berdún, Hecho, Siresa, Monzón, Tamarite de Litera, Bolea y Huesca. Bajo el epígrafe común de ‘Caminos en la mar’, este año se celebra una experiencia única y memorable, “centrándonos en la rica vida musical del Mediterráneo y de los propios territorios de la Corona en este periodo histórico”, destaca su director Luis Calvo.

Eloqventia en Monzón, Capella de Ministrers en Bolea o Dúo Orpheo en Tamarite de Litera son algunas de las formaciones que podrán verse durante los primeros días en la programación de conciertos del XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS), para los que todavía existen invitaciones disponibles. El acceso a los conciertos iglesias, catedrales y Diputación de Huesca son de entrada gratuita con presentación de invitación, últimas disponibles (máximo 4 por persona) desde la web de la Diputación Provincial de Huesca. Los conciertos de Ciudadela de Jaca precisarán de reserva previo abono de tasa de 3 euros por localidad, con un máximo también de 4 invitaciones por persona.

Instrumentos protagonistas

Antes, este jueves 30 de julio, a las 19:30 horas en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca se inaugurará la exposición ‘Sonidos de la Corona de Aragón: Ecos en el Mediterráneo’. Después, a renglón seguido, a las 20 horas su comisario Luis Delgado, del Museo de Urueña, dará una conferencia sobre el contenido de la muestra: “En esta exposición mostraremos los instrumentos musicales que, antes y después de la presencia aragonesa, han conformado las músicas tradicionales de estas regiones. Contaremos para ello no sólo con los lugares que dependían del dominio legislador propiamente dicho, si no con aquellos puntos de la cuenca mediterránea que fueron fundamentales en las relaciones comerciales, motor social de primer orden en las relaciones internacionales”, apunta Delgado. La exposición podrá verse por 2 euros o con entrada para visitar el Museo Diocesano.

Grandes conciertos

Los conciertos arrancarán el próximo 31 de julio en Monzón con Eloqventia y su directo sobre ‘Ecos templarios’, y le seguirán Melania Olcina y Sara Águeda (el 1 de agosto en Huesca), Capella de Ministrers (el 2 en Bolea), Dúo Orpheo (el 3 en Tamarite de Litera), Zaruk (el 4 en Castiello de Jaca),Les Sacqueboutiers (el 5 en Jaca), Músicos de frontera (el 6 en Berdún), Taracea (el 7 en Santa Cruz de la Serós), Bach Collegium Barcelona (el 8 en Santa Cilia), Tenores di Bitti ‘Mialinu Pira’ (el 9 en Jaca), Diana Baroni (el 10 en Canfranc Estación), Canticum Novum (el 11 en Jaca), MAB Consort (el 12 en Santa Cruz de la Serós), Enrike Solinís & Euskal Barrok Ensemble (el 14 en Siresa), Bachcelona Consort (el 15 en Hecho), Chiavette (el 16 en Hecho), Schola Cantorum Paradisi Portae (el 18 en Jaca), La Tendresa (el 20 en Villanúa), para terminar el 21 de agosto en la Ciudadela de Jaca con la Capella de Ministrers que dirige Carles Magraner.

Otras obras y creaciones

Para cerrar la oferta cultural del certamen, la nueva edición del ciclo de cine “estará dedicada, como no podría ser de otra manera, al Mediterráneo. Bajo el título ‘Imágenes del Mediterráneo’, podremos ver tres películas en el Cine de las Escuelas de Hecho: ‘Kynódontas’ (‘Canino’, 2009), ‘Parthenope’ (2024) y ‘Un été a la Goulette’ (‘Un verano en la Goulette’, 1995); y otra, ‘Mediterráneo’ (2021), en el Palacio de Congresos de Jaca con presencia del catedrático de Antropología Social Carles Feixa. Y por último, dos actividades fijas en la vida del festival: la excursión de la Asociación de Amigos del Camino de Jaca, desde Somport a Canfranc Estación, y el Ciclo de Teatro que organiza la Comarca de la Jacetania, este año en Berdún, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós y Bailo”, completa el director del FICS Luis Calvo.

Esta edición, el diseño del cartel corresponde al artista Alva Moca. Se graduó en publicidad por la Universidad de Segovia. Fue allí donde floreció su interés por las artes visuales, lo que le impulsó a estudiar ilustración. Posteriormente se trasladó a Madrid y estudió diseño, animación y postproducción cinematográfica. Desde 2004, ha trabajado como artista gráfico free-lance, director de arte, diseñador gráfico, ilustrador y animador para diversas agencias y productoras de arte y televisión. Su obra es una mezcla de collage, ilustración, grafiti, pintura y el uso de materiales reciclados.

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El XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago está organizado por Diputación de Huesca con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania, y cuenta con el apoyo del Museo Diocesano de Jaca, INAEM, Ayuntamientos de Monzón, Tamarite de Litera, Huesca, La Sotonera, Jaca, Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Berdún, Valle de Hecho y Bailo, los Obispados de Huesca, Jaca y Barbastro-Monzón, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca. Así mismo, el certamen es miembro de FestClásica, Asociación Española de Festivales de Música Clásica.