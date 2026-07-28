El pueblo aragonés de menos de 100 habitantes con un festival que contará con Julio Medem: "No es fácil encontrar un lugar donde sea tan fácil interpelar a famosos del cine"

La quinta edición del evento de cine de viajes y aventuras Vagamundos Festival, que llenará de nuevo las noches de una excepcional selección de películas y documentales, y los días de actividades, regresa por quinto año consecutivo a la comarca aragonesa de Ribagorza (Huesca), entre los días 30 de julio y 3 de agosto.

Este año contará entre sus protagonistas con dos pesos pesados del cine español como son los directores de cine Julio Medem y Ángeles González-Sinde, confirmándose así la consolidación de esta cita anual del verano que tiene como objetivo potenciar la presencia del séptimo arte al pie de los Pirineos aragoneses, en un enclave en el que la naturaleza y la cultura se encuentran durante cuatro intensas jornadas.

Vagamundos Festival, con sede un molino tradicional restaurado, el Molino Centenera del municipio de La Puebla de Fantova, regresa con cuatro jornadas que son una oportunidad para compartir y conocer a personalidades del cine y la cultura.

Los grandes protagonistas

En esta ocasión acudirá la cineasta y escritora Ángeles González-Sinde, de la que se proyectará la película 'Después de Kim', un drama emocional que aborda la pérdida y la reconstrucción de los vínculos familiares a través de una historia íntima y contemporánea.

El filme, que ha estrenado esta primavera, refleja algunas de las constantes inquietudes de la directora, como son la atención al conflicto emocional y la construcción de personajes complejos, temas sobre los que participará en un coloquio posterior. Además, para el viernes 31 de julio, también se ha programado un encuentro titulado 'Cine y relato: una conversación con Ángeles González-Sinde', en el que la directora compartirá sus experiencias y su visión del cine con todos los asistentes.

El otro cineasta protagonista será el director Julio Medem, que celebra con Vagamundos Festival el trigésimo aniversario de la emblemática película 'Tierra', una producción que está considerada como su obra más hipnótica. 'Tierra' , que se presentó en el Festival de Cannes de 1996, donde recibió una gran ovación del público, obtuvo en España dos Goyas en 1997. De todo ello hablará con el público en el encuentro posterior a la proyección. La mañana de sábado 1 de agosto, Medem ofrecerá una 'master class' sobre 'El arte de hacer cine: el proceso creativo'.

La jornada inaugural, el jueves día 30, correrá a cargo del historiador y antropólogo aragonés Severino Pallaruelo y la ex consejera de Cultura Mariví Broto. La pareja participará en la presentación de la película 'Vermiglio' (2024), dirigida por Maura Delpero, sobre un pueblo alpino, un coloquio en el que participará también la socióloga e investigadora de la Universidad de Zaragoza Esther Puyal. Esa misma jornada, por la mañana, se ha programado una conferencia Pallaruelo sobre 'La casa en el Pirineo aragonés'.

Pantalla gigante

Todo ello enmarcado en un festival que es "cero emisiones", dado que toda la energía que se utiliza procede al 100% de energías renovables de autoconsumo. En las otras dos jornadas de un festival "contado al oído", como reza su lema, también se ofrecen proyecciones de primera fila.

En la inauguración, el jueves día 30 de julio, Todas las proyecciones al aire libre se realizan en una gigantesca pantalla que se infla con aire gracias a las placas fotovoltaicas instaladas. Se completan con un programa en el Cine Salamero del cercano municipio de Graus, donde se desarrolla la sección denominada Espacio Joven. Este ciclo reúne a cineastas jóvenes que darán a conocer producciones cinematográficas ligadas al territorio que acoge a Vagamundos Festival.

Finalmente, la clausura, el domingo 2 de agosto por la mañana, correrá a cargo del grupo musical Pirineos Gypsy Jazz, una banda formada por cinco músicos que pondrán el broche al encuentro de cine en el espacio del Molino Centenera. Vagamundos Festival ofrece la posibilidad de adquirir bonos para los cuatro días, además de entradas por actividades.

"Cuando comenzamos con esta idea hace cinco años no sabíamos que recorrido tendría y la verdad es que no habría sido posible sin el apoyo de tanta gente que voluntariamente nos ayuda y del público que viene, a veces desde lejos. No es fácil mantenerlo porque es un festival modesto, pero como recompensa al esfuerzo, cineastas muy relevantes y grandes personajes de la cultura, la ciencia y la aventura se acercan a nuestro Molino Centenera a convivir cuatro días con nuestro público, que además puede disfrutar de unos alrededores espectaculares por su belleza naturaleza", señala Selva. "No es fácil encontrar un lugar donde sea tan fácil interpelar a famosos del cine, exploradores, naturalistas o científicos como los que nos visitan cada año".