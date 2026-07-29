La banda aragonesa que llega a los 5.000 conciertos y toca con un fundador de Héroes del Silencio: "Si su talento es enorme, su calidad humana lo es todavía más"

Calcular el número de personas que han disfrutado en algún momento con la música de la banda aragonesa Strenos Rock Band es una tarea imposible, pero lo que sí es un hecho incontestable es que el grupo acumula más de 40 años de actividad y más de 5.000 conciertos. Una cifra inalcanzable para la mayoría de las bandas musicales.

Y por eso Strenos Rock Band está inmersa en la llamada 'Gira 5.000 conciertos' con la que están recorriendo buena parte de la geografía aragonesa con sus versiones de los grandes del rock, grupos nacionales como internacionales. De hecho, el pasado 25 de este mes estuvo en Rueda de Jalón. Pero, además, hace apenas un mes el grupo ha vivido uno de sus momentos más especiales compartiendo escenario con uno de los fundadores de Héroes del silencio.

Un invitado de lujo

Strenos Rock Band contó en la batería con Pedro Valdivia (hermano del guitarrista Juan) que fue uno de los tres miembros originales de la mítica banda aragonesa que, posteriormente dejó (su puesto lo ocupó otro Pedro, Andreu) para centrarse en sus estudios. "Una de las cosas más bonitas que nos han pasado en estos 42 años de trayectoria ha sido compartir escenario con el fundador de Héroes del Silencio. ¡Y hacerlo en directo el mes pasado fue un auténtico privilegio!", explica Strenos Rock Band en sus redes.

El grupo prosigue en su agradecimiento: "No solo por la inmensa admiración que sentimos por Pedro y Juan Valdivia sino porque, si su talento es enorme, su calidad humana lo es todavía más. Valdivia's, gracias por tanto. Larga vida al rock... y, sobre todo, a vuestra amistad", afirma la formación, ques desvela también uno de esos momentos que se viven en ese momento en el escenario: "Hay momentos que se quedan para siempre. En el último abrazo, mientras el público seguía coreando su nombre, un emocionado Pedro nos dijo: "Esto lo tenemos que volver a hacer, amigos." Nuestra respuesta fue inmediata: "Será un honor." Él sonrió y preguntó: "¿Prometido?" Prometido, Pedro. Y esa promesa quedó sellada con un abrazo".