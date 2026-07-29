El coro góspel Cada Día en Su Presencia vuelve a la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva
El próximo 8 de agosto, la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva se convertirá en el escenario principal del grupo navarro, que vuelve a la localidad con un repertorio renovado.
El Periódico de Aragón
El sábado 8 de agosto a las 20.00h el coro góspel Cada Día en Su Presencia regresa a la Plaza de Toros municipal con la colaboración del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva para ofrecer una propuesta musical con importantes novedades musicales.
El conjunto navarro presenta un reportorio renovado, el más técnico hasta la fecha, que comprende desde himnos góspel tradicionales como 'Amazing grace', hasta himnos del góspel contemporáneo que fusionan folk, jazz, soul y R&B. A esta renovación se suma la ampliación del acompañamiento musical. En los vientos, a la trompa, las trompetas, los saxofones altos y la flauta de pico alto se añaden un saxofón soprano y una flauta soprano, que, junto a la cuerda frotada y pulsada y a la percusión aportarán nuevos matices y una mayor riqueza sonora a la interpretación de las más de 40 voces que llenarán el escenario. Todo ello respaldado por la asistencia de los más de 20 técnicos propios (sonido, iluminación, audiovisual y streaming) para ofrecer una propuesta cultural de calidad para todas las edades. “Nos esforzamos en presentar una experiencia musical excelente, pero lo que nos caracteriza son la pasión, el gozo, la convicción. Creemos en lo que cantamos y nuestro objetivo es que el mensaje de esperanza impacte en el público. De ahí el nombre de esta gira: 'Cree. Brilla. Faith’n Victory Anthem.', afirman desde la dirección del coro.
La entrada al evento es gratuita y se emitirá en directo a través desde su página web oficial asociaciongospel.com. A lo largo de la gira, que incluye citas en Coruña, Álava, Teruel y Pamplona el coro góspel “Cada Día en Su Presencia” irá compartiendo contenido en su cuenta de Instagram
(@gospelnavarra) y en su canal de YouTube (@gospelnavarra).
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