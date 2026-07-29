Federico Albanese celebra en Zaragoza el décimo aniversario de su aclamado álbum 'The Blue Hour'
El reconocido pianista italiano actuará en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza el próximo 28 de octubre
El Periódico de Aragón
Diez años después de la publicación de 'The Blue Hour', uno de los trabajos más icónicos y aclamados de su trayectoria, el compositor, pianista y productor italiano Federico Albanese regresa a España para conmemorar su décimo aniversario con dos citas únicas en el norte del país.
El público podrá sumergirse en la atmósfera melancólica y luminosa de este trabajo el 28 de octubre en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza y el 30 de octubre en la Sala Cámara de Baluarte en Pamplona.
'The Blue Hour' invita al oyente a un viaje sonoro suspendido entre la luz del día y la oscuridad; un umbral efímero donde el tiempo parece detenerse y los paisajes cinemáticos cobran vida a través de la delicada fusión entre el piano de cola, la electrónica sutil y texturas envolventes.
Referente de la música instrumental contemporánea
Con una discografía que incluye trabajos clave como 'The Houseboat and the Moon', 'By the Deep Sea', 'The Twelve' y su más reciente álbum 'Blackbirds and the Sun of October' (2025), Federico Albanese se ha consolidado como una de las voces más singulares y respetadas del panorama neoclásico e instrumental internacional.
Su versatilidad le ha llevado a componer destacadas bandas sonoras para cine, televisión, danza y moda. Entre sus trabajos más recientes destaca la música original para el largometraje 'Last Swim', galardonado con el prestigioso Oso de Cristal (Crystal Bear) en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) en 2024, así como las composiciones para películas como 'Autumn Beat' y 'Sei Fratelli'.
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