Luis Delgado (Festival En el Camino de Santiago): "La Corona de Aragón funcionó como una descomunal centralita cultural del medievo occidental"

El Museo Diocesano de Jaca inaugurará este jueves (19.30 horas) la exposición ‘Sonidos de la Corona de Aragón: Ecos en el Mediterráneo’ como arranque del XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago que organiza la Diputación de Huesca. Y a continuación, su comisario Luis Delgado, del Museo de Urueña, dará una conferencia sobre el contenido de la atractiva muestra.

¿Qué importancia tiene que una muestra como esta se presente en un espacio tan singular como el Museo Diocesano de Jaca?

En mi opinión, presentar una muestra como ésta en el museo posee una relevancia extraordinaria, ya que fusiona el patrimonio sonoro con el espacio arquitectónico que vio nacer a muchos de los instrumentos expuestos. Jaca, enclave crucial de la Jacetania y del Camino de Santiago, custodia en este museo una de las colecciones de frescos y arte románico más importantes del mundo, y los instrumentos musicales abandonan aquí su silencio arqueológico y recuperan su contexto físico y espiritual originario. La piedra medieval y las pinturas murales operan como una caja de resonancia histórica que amplifica la experiencia del visitante.

Una experiencia colectiva.

La exposición demuestra visual y acústicamente cómo las ricas corrientes musicales árabes, judías y cristianas circularon y cuajaron en los territorios de la corona, convirtiendo hoy al museo en el escenario idóneo para revivir la memoria híbrida y multicultural del Mediterráneo medieval.

¿Qué cree que descubrirán los visitantes que desconocen por completo la historia musical del Mediterráneo?

La exposición les aproximará a un fascinante entramado de intercambios técnicos y comerciales que desafiarían las fronteras actuales, y ellos mismos podrán relacionar los instrumentos comunes a unas y otras regiones. La muestra revela que el patrimonio sonoro de la zona no se desarrolló en el aislamiento, sino mediante el tránsito constante de repertorios por rutas marítimas y dinásticas. El público neófito descubrirá que la diversidad de este espacio geográfico radica en la coexistencia de sistemas estéticos distintos —como las complejas monodias modales orientales y el desarrollo de la polifonía escrita europea— que compartieron lugares fronterizos como el generado por la Corona de Aragón. Lejos de mitos sobre identidades homogéneas, los asistentes aprenderán a valorar el Mediterráneo medieval como un dinámico mercado cultural donde la circulación de artesanos, mercaderes e industriales propició un mestizaje de lenguajes instrumentales únicos, transformando el mar en una espacio de saberes compartidos.

¿Ha cambiado en algo su propia visión sobre la influencia cultural de la Corona de Aragón después de comisariar esta exposición?

Siempre que se profundiza en un tema se adquieren nuevos puntos de vista y se amplían conocimientos que hasta ese momento se habían tratado de forma genérica. Antes de preparar la muestra, he de confesar que tendía a valorar la expansión mediterránea de la Corona de Aragón principalmente desde una óptica político-militar o puramente mercantil. Sin embargo, el estudio directo de los inventarios de lutería, los contratos de ministriles y la circulación de repertorios musicales ha evidenciado que la corona funcionó como una descomunal centralita cultural del Medievo occidental.

Desarrólleme esa idea.

Su red dinástica y marítima no solo transportó mercancías, sino que articuló un espacio de traducción viva donde la sofisticación de la polifonía europea se cruzó de manera orgánica con las complejas monodias del entorno islámico y las tradiciones judías. Lejos de ser una periferia receptora, Aragón actuó como un motor de intercambio estético sin parangón, capaz de unificar las orillas ibérica e italiana bajo unas mismas pautas de vanguardia musical. Esta muestra nos ha demostrado que el verdadero legado de la Corona de Aragón no reside en sus fronteras territoriales, sino en su extraordinaria capacidad para catalizar y universalizar el paisaje sonoro medieval.