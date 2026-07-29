Magic Mario, el mago zaragozano que con tan solo 13 años ya tiene su propio espectáculo: "Empecé con la magia gracias a la propia magia de la vida y sus casualidades"

"¿Y tú, qué querías ser de pequeño?". Es una de esas preguntas que siempre encuentran el momento de aparecer. En una sobremesa con amigos, en una reunión familiar o en una primera cita. Y, curiosamente, casi nunca habla del pasado. Habla de todo lo que dejamos por el camino.

Porque de pequeños respondíamos sin miedo. Queríamos ser astronautas, cantantes, exploradoras, bailarinas, actrices o magas. No pensábamos en si era difícil, rentable o posible. Simplemente lo imaginábamos. Y, de alguna manera, eso bastaba para creer que podía hacerse realidad.

Luego crecemos. Aprendemos a calcular riesgos, a escuchar los "es muy complicado", los "eso es casi imposible" o los "búscate algo con más futuro". Sin apenas darnos cuenta, sustituimos la ilusión por el sentido común. Y muchas veces no dejamos de perseguir un sueño porque haya dejado de emocionarnos, sino porque terminamos convenciéndonos de que nunca fue una opción. Por eso resulta tan refrescante encontrarse con alguien que todavía no ha permitido que esa voz le gane la partida.

Magic Mario haciendo un truco de cartas en la redacción. / Laura Trives

Ese es el caso de Mario Hernando, conocido artísticamente como Magic Mario. Con tan solo 13 años, este zaragozano ya ha visitado varios pueblos de la comunidad con 'Conectando', su propio 'show' de magia. Porque mientras muchos adolescentes se siguen preguntando qué quieren hacer cuando sean mayores, él tiene una respuesta clara: quiere dedicarse a la magia.

El comienzo con Jordi Caps

Y lo sorprendente es que esa respuesta lleva acompañándole casi toda la vida. Todo empezó cuando tenía apenas tres años y cayó en sus manos una caja de Magia Borrás. Aquellos primeros trucos despertaron una curiosidad que quedó latente durante un tiempo, hasta que, en 2022, conoció a Jordi Caps, ganador de 'Got Talent' y referente de la magia de cerca: "Empecé con la magia gracias a la propia magia de la vida y sus casualidades. Estaba de vacaciones en un camping y la única actividad que había era el espectáculo de Jordi. Fuimos a verlo y me cambió bastante la vida".

Después llegaron los vídeos de YouTube, las horas practicando con una baraja y, finalmente, El sótano mágico, la escuela zaragozana donde lleva dos años formándose. Allí ha encontrado mucho más que un lugar para aprender trucos: ha descubierto la forma de convertir una ilusión infantil en un proyecto de vida: "Entrar en la escuela ha sido fundamental para mi desarrollo como mago. Ahí conocí a mi profesor y maestro Juan Capilla, un grandísimo ilusionista aragonés".

Al fin y al cabo, hay trucos que no pueden aprenderse entre las cuatro paredes de una habitación. Requieren un escenario, material especializado y la guía de profesionales: "En mi casa lo que más practicaba era cartomagia, pero, conforme empecé a documentarme, me di cuenta de que lo que realmente quería hacer era magia de escena. Ya sabes, trucos tan famosos como el de cortar a una mujer por la mitad. Eso no puedes practicarlo en casa. Necesitas un escenario y ponerte en situación".

Enfrentarse al público

En El sótano mágico no solo ha aprendido a mejorar su técnica, sino también enfrentarse al mayor reto de cualquier artista: el público. El primer jueves de cada mes, la escuela organiza unas 'jams' en las que actúan tanto profesionales como principiantes. Fue allí donde Hernando realizó sus primeras funciones y terminó de confirmar que aquel era su sitio.

Hoy, con apenas unos años más de experiencia, ya cuenta con un espectáculo propio, creado junto a su profesor, Capilla, con el que ha actuado en distintas localidades aragonesas, como Cuencabuena: "Intento moverme mucho por mi cuenta para darme a conocer. No quiero quedarme estancado". Las redes sociales, donde comparte algunos de sus trucos como @magicmario.mago, son otra de sus apuestas para abrirse camino en el mundo del ilusionismo.

Sin embargo, por encima de los bolos o de los seguidores, Mario tiene claro cuál es el verdadero valor de su profesión: la capacidad de emocionar. "Hace poco, después de una actuación, una señora se me acercó y me dijo: 'Muchas gracias por cambiarme la tarde'. En ese momento pensé: 'Qué bonito que algo que me sale tan natural como hacer magia pueda mejorar el día de una persona'. Me siento muy afortunado", asegura.

Detrás de esa ilusión hay también una disciplina poco habitual para alguien de su edad. Hernando compagina el instituto con su formación como mago: "Lo llevo como puedo. Creo que esa disciplina me viene, en parte, de mi madre, que siempre me ha enseñado que cuando algo te gusta tienes que trabajar por ello. Pero también de la propia magia, porque te obliga a madurar si quieres que te tomen en serio".

Nunca le ha preocupado que su juventud despierte dudas. Al contrario. Cada vez que alguien cuestiona su experiencia, se lo toma como una oportunidad para demostrar quién es sobre el escenario. Y cuando imagina el futuro, la imagen es clara: teatros llenos, una gira recorriendo el país, "hacer feliz a la gente y, aunque solo sea durante un rato, cambiarles un poco la vida para mejor".