El Monegros Desert Festival 2027 saca ya a la venta las primeras entradas a un precio especial: "Volvemos a levantar polvo, a quemar zapatilla"

"Volvemos a levantar polvo, a quemar zapatilla para convertirnos en parte del desierto una vez más", reza el mensaje que ha lanzado el Monegros Desert Festival en sus redes oficiales. Aún mantiene la resaca del éxito de la última edición y ya ha anunciado la fecha para la próxima edición del festival y, lo que es más importante, la puesta a la venta de las primeras 5.000 entradas (hay que recordar que para este año vendió casi 15.000 sin desvelar ni un solo nombre del cartel).

Tras reunir a más de 60.000 personas de 97 países en torno a diez escenarios y 120 artistas, la organización ya está pensando en superarse para el año que viene y, de momento, ya ha desvelado la fecha del Monegros Desert Festival 2027, será el 31 de julio (lo tradicional es que se celebre el último sábado del mes).

La edición de 2026 reunió la cifra más alta jamás registrada por el festival. Del total de asistentes, el 35% fueron internacionales, cerca de 24.000 personas, situando a Monegros como uno de los grandes destinos globales para los amantes de la cultura rave.

"Hemos batido el récord histórico del festival después de 33 años. Monegros ha reunido a más de 60.000 personas en el desierto. Cuando decidimos volver a realizar Monegros en 2020, el sueño era crear uno de los festivales experienciales más grandes del planeta, en medio del desierto y para más de 60.000 personas. Seis años después hemos conseguido alcanzar ese objetivo", comentó Juan Arnau JR., fundador y Chief Global Brand de Monegros Desert Festival.

Más allá del impacto cultural y artístico, Monegros Desert Festival volvió a demostrar su enorme capacidad de dinamización económica para el territorio. La organización estima un impacto económico de entre 15 y 25 millones de euros en Aragón, concentrado principalmente en Fraga, Lleida y el corredor de la A-2. "Ya comenzamos a contar los días para la edición de 2027", concluyó la organización su balance.

Cómo comprar las entradas

Junto al anuncio de la fecha, el festival también ha anunciado la puesta a la venta de los primeros 5.000 tiquets para vivir la fiesta del deporte, los llamados 'Early Bird Tickets' a un precio especial que, eso sí, no se ha desvelado todavía. Las entradas saldrán a la venta este jueves a partir de las 18.00 horas en la web oficial del Monegros Desert Festival.