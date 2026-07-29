Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agencia estatal Salud PúblicaObras PortilloReal ZaragozaResidencias ZaragozaObras A-132Magia
instagramlinkedin

ÓBITO

Muere el reputado músico oscense Carlos Ochoa, que tocó con Goran Bregovic en Pirineos Sur, a los 64 años

El artista, componente de bandas como Hato de Foces y Os Mainates, falleció este martes en Zaragoza

El músico oscense Carlos Ochoa.

El músico oscense Carlos Ochoa. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La música oscense y aragonesa está de luto con el fallecimiento de uno de sus artistas más históricos y queridos, Carlos Ochoa, quien fue miembro, entre otras muchas formaciones, de Hato de Foces, Los Lambreños, Os Mainates y Tresena. El músico murió este martes en Zaragoza a los 64 años de edad tras hacer frente a una larga enfermedad crónica.

Su fallecimiento ha llegado, además, apenas un mes tarde que el de su hermano, José Luis Ochoa, quien también era otra de las referencias musicales en Huesca. Carlos Ochoa, que ejerció como docente en un instituto de Huesca hasta su baja, formó parte de la Orquesta de Cámara de Huesca siendo su primer concertino (con la que acompañó a Goram Bregovic en Pirineos Sur) y si por algo destacó, como han resaltado muchos músicos de la ciudad oscense, era por estar siempre dispuesto a colaborar con cualquier artista.

Grabó más de 30 discos y, además, compuso los arreglos de la parte final del himno de la SD Huesca en 2007.

Noticias relacionadas

El funeral se celebraraá este miércoles en la basílica de San Loreno de Huesca, a partir de las 18.30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
  2. Ander dona todo su salario a la fundación Real Zaragoza
  3. Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
  4. El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada
  5. Luis Carbonell ya tiene equipo para hacer la pretemporada: 'Será rival del Real Zaragoza
  6. Muere José Ramón Badiola, el delantero del Real Zaragoza marcado por la tragedia del Corona
  7. Rubén Díez, jugador del Real Zaragoza: 'Estoy donde quiero y donde tengo que estar, jugar en el Zaragoza no está pagado
  8. Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa puede prohibirte ir en pantalón corto durante la ola de calor

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa puede prohibirte ir en pantalón corto durante la ola de calor

Muere el reputado músico oscense Carlos Ochoa, que tocó con Goran Bregovic en Pirineos Sur, a los 64 años

Muere el reputado músico oscense Carlos Ochoa, que tocó con Goran Bregovic en Pirineos Sur, a los 64 años

El PSOE pide explicaciones por la compra de un ático en Chamberí como oficina para Ayuso

El PSOE pide explicaciones por la compra de un ático en Chamberí como oficina para Ayuso

Un canterano del Real Zaragoza ficha por un equipo de Primera RFEF: "Es el cuarto máximo goleador histórico"

Un canterano del Real Zaragoza ficha por un equipo de Primera RFEF: "Es el cuarto máximo goleador histórico"

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio
Tracking Pixel Contents