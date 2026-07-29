Muere el reputado músico oscense Carlos Ochoa, que tocó con Goran Bregovic en Pirineos Sur, a los 64 años

La música oscense y aragonesa está de luto con el fallecimiento de uno de sus artistas más históricos y queridos, Carlos Ochoa, quien fue miembro, entre otras muchas formaciones, de Hato de Foces, Los Lambreños, Os Mainates y Tresena. El músico murió este martes en Zaragoza a los 64 años de edad tras hacer frente a una larga enfermedad crónica.

Su fallecimiento ha llegado, además, apenas un mes tarde que el de su hermano, José Luis Ochoa, quien también era otra de las referencias musicales en Huesca. Carlos Ochoa, que ejerció como docente en un instituto de Huesca hasta su baja, formó parte de la Orquesta de Cámara de Huesca siendo su primer concertino (con la que acompañó a Goram Bregovic en Pirineos Sur) y si por algo destacó, como han resaltado muchos músicos de la ciudad oscense, era por estar siempre dispuesto a colaborar con cualquier artista.

Grabó más de 30 discos y, además, compuso los arreglos de la parte final del himno de la SD Huesca en 2007.

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El funeral se celebraraá este miércoles en la basílica de San Loreno de Huesca, a partir de las 18.30 horas.