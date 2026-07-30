Aragón se despide de los festivales multitudinarios en Borja y Ayerbe a la espera del Vive Latino

El Amante de Borja y el Brizna de Ayerbe son ya dos de las fechas marcadas en el calendario de festivales aragoneses que gozan de una consolidación y, sobre todo, de un público muy fiel que hace que se trate dos de las citas más modélicas de la programación estival. Ambas, además, se celebran este viernes y sábado, y se puede decir que son el final de los festivales multitudinarios de este verano aragonés con permiso del Vive Latino que llegará el primer fin de semana de septiembre a la Expo de Zaragoza.

El Festival Amante ha sellado este año su edición más numerosa de la historia en cuanto a artistas (un total de 38) huyendo de los cachés desorbitados que están saturando el mercado y con una premisa clara: programar para todo el mundo y seguir defendiendo una forma cercana y humana de fomentar y vivir la música desde lo rural. Así, el Amante contará con Puño Dragón, Besmaya, Alison Sarwin y Jordana, así como con otros artistas como Barry B, Carlos Ares, Dorian, Embusteros, Rafa Sánchez de La Unión, Sienna, Venturi... junto a otros como Delacueva, Pared con pared, Eleven, Parlotti, Andrés G y Mathias... Sopelana, Jordana B, Besmaya, Carlos Ares, Venturi, Bea Miau y Parlotti serán los que actúen este viernes quedando el resto de cartel para la jornada del sábado tanto en el municipio como en el recinto del festival.

"Más artistas. Más mezcla. Más descubrimiento. Y una programación hecha para disfrutarse entera y pasar el mejor fin de semana del verano rodeados de indies de secano. También queríamos que esta edición hablase todavía más de quiénes somos. Por eso los protagonistas de la imagen de este año son la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Borja. Y por eso la Agrupación Musical Borjana formará parte del festival. Porque nuestra cultura no es decoración: es identidad", explicaban los organizadores en la presentación de la cita.

"La edición más redonda de la historia"

Por su parte, el Brizna Festival celebra en Ayerbe la que han llamado la edición "más redonda de la historia". Iseo & Dodosound, Él mató a un policía motorizado, Queralt Lahoz, Hinds, Arizona Baby y Hostia Pedagógica conforman el cartel de bandas que actuarán en la cita oscense a los que se sumarán desde los platos Jotapop, DJ Barbara Gartland, RdeRumba, Florida & Hermoso, Hurtell DJ, Tremendo capazo e Íñigo Perlez DJ. El festival reafirma así su identidad como una de las propuestas culturales más singulares del verano aragonés, combinando música, artes contemporáneas, participación y territorio en un formato propio, arraigado en el medio rural.

Brizna volverá a desplegarse en algunos de sus espacios más reconocibles, como La Fontaneta, el ya emblemático recinto de pacas y el Escenario Piscina, manteniendo la personalidad que ha convertido al festival en una cita cultural diferenciada dentro del panorama aragonés.

Ayerbe celebra la sexta edición del festival Brizna. / Festival Brizna

La programación ya confirmada incluye, el viernes 31 de julio, la música de Arizona Baby y Tremendo Capazo en La Fontaneta, además de las actuaciones de Él Mató a un Policía Motorizado, Hinds, Jotapop DJ e Íñigo Pérez DJ en el Espacio Brizna.

El sábado 1 de agosto, el festival continuará con una sesión diurna en el Escenario Piscina a cargo de Florida y Hermoso; por la tarde, La Fontaneta acogerá a Queralt Lahoz y R de Rumba; y ya por la noche,el Espacio Brizna recibirá a Iseo & Dodosound, Hostia Pedagógica, Bárbara Gartland DJ y Hurtell DJ, además de un espectáculo teatral de Teatro sobre ruedas, con dos pases.