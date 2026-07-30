El yacimiento romano pirenaico que no deja de dar sorpresas: "Han aparecido 40 metros cuadrados de mosaico más en un estado excelente"

La sexta campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de El Forau de la Tuta, que finaliza este viernes en la localidad zaragozana de Artieda, ha permitido avanzar en el conocimiento de esta ciudad romana con nuevos hallazgos significativos. A los valiosos mosaicos localizados en 2021 y 2022, interpretados como el 'vestibulum' y el 'apoditerium/frigidarium' de un monumental edificio termal, se añade ahora a este segundo una nueva superficie descubierta, ampliando así la extensión de la composición geométrica en blanco y negro.

“Cuando pensábamos que el mosaico estaba ya agotado, nos han aparecido 40 metros cuadrados más en un estado de conservación excelente, a lo que se suma el descubrimiento también de nuevas cloacas, con lo cual cerramos esta campaña muy satisfechos”, afirma Jorge Angás, investigador ARAID coordinador de los trabajos arqueológicos junto a Paula Uribe, Lara Íñiguez (investigadora Ramón y Cajal) y M.ª Ángeles Magallón, todos ellos miembros del Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH) de la Universidad de Zaragoza y del Grupo de Investigación Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico del valle del Ebro (P3A). La dirección científica se comparte con el Institut Ausonius CNRS-Université Bordeaux Montaigne, integrado por Milagros Navarro, José Ángel Asensio y Óscar Lanzas (arqueólogo independiente).

Segundo sector de excavación

Estos hallazgos pudieron compartirse con los 270 asistentes a la tradicional jornada de puertas abiertas celebrada el pasado sábado, 25 de julio, durante la cual el equipo investigador explicó los avances realizados en la actual campaña y las metodologías empleadas sobre el terreno. Las visitas estuvieron acompañadas de actividades didácticas tanto en el propio yacimiento como en la ermita de San Pedro, subrayando de este modo el carácter formativo del proyecto, en el que han participado este año 16 estudiantes de la Universidad de Zaragoza.

Como novedad, la jornada contó también con el estreno de un audiovisual dedicado a la historia de El Forau de la Tuta, yacimiento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Aragón, y al desarrollo de las investigaciones realizadas hasta la fecha, en un recorrido por la evolución del proyecto desde los primeros indicios arqueológicos hasta las últimas campañas.

El mosaico geométrico atribuido al 'frigidarium'. / Unizar

Este año contemplaba la apertura de un segundo sector de excavación en la ciudad romana de El Forau de la Tuta, seleccionado a partir de los resultados obtenidos mediante técnicas no invasivas de teledetección. Estos trabajos han permitido contrastar sobre el terreno la magnitud del asentamiento y avanzar en el conocimiento de su extensión, organización interna y evolución histórica.

Esta campaña se lleva a cabo gracias a la financiación del Ayuntamiento de Artieda; el proyecto (PROY_H03_24) del Gobierno de Aragón; la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID); la ayuda Ramón y Cajal 2021; el proyecto DiGHER del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea (fondos Next Generation); el Institut Ausonius CNRS-Université Bordeaux Montaigne, y el Seminario de Geomática aplicada a la Arqueología y el Patrimonio (SeGAP) de la Universidad de Zaragoza.