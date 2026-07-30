Moonce, de bailar con Will Smith y Luis Fonsi a abrir camino a los nuevos talentos de Zaragoza: "Los bailarines no somos monos de feria, somos personas humanas"

Todos recordamos esas charlas del instituto sobre las salidas profesionales. Horas hablando de carreras universitarias, grados, Formación Profesional… Parecía que todas los trabajos tenían un hueco en aquellas listas interminables. Todos menos los que empezaban con una vocación artística.

¿El motivo? Es difícil señalar solo uno. Quizá por su aparente dificultad. O quizá porque, durante demasiado tiempo, una parte de la sociedad ni siquiera ha entendido el arte como una profesión.

Si querías ser abogado, sabías qué estudiar. Si soñabas con ser médico, también. Pero ¿y si lo que querías era bailar? Ahí las respuestas empezaban a escasear. No había un mapa. Nadie te contaba por dónde empezar, cómo formarte o qué hacer para convertir aquello que más te gustaba en tu forma de vida.

Y fue precisamente ese vacío el que dio origen en 2025 a Moonce Formation, un proyecto creado en Zaragoza con una misión clara: que ningún bailarín con talento tenga que avanzar sin saber cuál es el siguiente paso.

Detrás de esta iniciativa está Elena Gastón, conocida artísticamente como Moonce, una joven zaragozana cuya historia rompe con esa idea de que dedicarse a la danza es un sueño reservado para unos pocos. Empezó a bailar con 15 años en la academia Bailaran, en el barrio del Actur. Por aquel entonces, la danza era simplemente una afición, una actividad más después de clase. Nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en su vida.

"Con tan solo 17 años, la propia escuela en la que bailaba me ofreció dar mis primeras clases como profesora. Nunca me había planteado que lo que para mí había comenzado siendo un 'hobby' pudiera convertirse en mi trabajo. A partir de ahí empezaron a salirme más bolos, empecé a informarme y me di cuenta, por primera vez, de que realmente se podía vivir de esto", recuerda con emoción.

Antes de dedicarse por completo al baile, Gastón cursaba el Bachillerato de Artes Plásticas y tenía claro que estudiaría Diseño de Moda. Sin embargo, en 2021 decidió cambiar por completo el rumbo de su vida. Dejó Zaragoza y se mudó a Madrid con un único objetivo: abrirse camino en la industria.

Lo que empezó con pequeñas apariciones en televisión pronto dio paso a proyectos de mayor envergadura, como aparecer en los videoclips de algunos de los artistas más reconocidos de la escena nacional e internacional, entre ellos Lola Índigo, Ozuna, Peso Pluma, Will Smith o Rels B: "Poco después de llegar a Madrid me llamó el equipo de Arkano para participar en el videoclip de 'Match'. Fue mi primer gran proyecto. No me lo podía creer".

Moonce con Lola Índigo y Luis Fonsi en el rodaje del videoclip de 'Corazones rotos'. / Moonce

Sin embargo, si hay un momento que la zaragozana recuerda con especial cariño, ese es su actuación en las Fiestas del Pilar de 2024: " He hecho grandes proyectos, he trabajado en ciudades tan increíbles como París, pero nada se compara a la emoción que sentí cuando me dijeron que iba a actuar en el escenario principal de Espacio Zity. Mi sueño siempre había sido bailar en las fiestas más importantes de mi ciudad".

Ese vínculo con su ciudad natal fue el que la llevó a crear Moonce Formation: "Zaragoza es un lugar en el que hay mucho talento, pero que necesita más exposición para que los artistas no se vayan fuera desde el principio". La escuela nace con el propósito de ofrecer una formación orientada al ámbito profesional, algo que, en su opinión, todavía falta en la capital aragonesa. "Con esta iniciativa quiero marcar los pasos a seguir para dedicarse profesionalmente al baile; es todo lo que yo habría necesitado saber cuando empecé", explica Gastón.

La primera edición reunió a doce bailarines en una experiencia pensada para mostrarles cómo funciona la profesión desde dentro. Además del baile, los alumnos reciben clases sobre nutrición, presencia escénica, castings o cómo elaborar un currículum. Pero, por encima de todo, Gastón pone el foco en que aprendan a valorarse: "Sobre todas las cosas que vemos, incido mucho en que se conozcan, quieran y valoren. Que definan quiénes son y a dónde van. En esta profesión muchas veces te intentan estafar y los bailarines no somos monos de feria, somos personas humanas".

La segunda edición comienza en septiembre

Este septiembre arrancará la segunda edición del proyecto, en la que participarán 15 bailarines. El único requisito para acceder al programa es contar con una base previa de danza, ya que no se trata de un curso de iniciación. En cuanto a la edad, el perfil de los alumnos es muy diverso: "He tenido alumnas de 10 hasta 40 años en la misma clase".

A estas alturas, la esencia de Moonce Formation está más que clara: "Aprender a bailar es solo una parte de ser bailarín". Con esa filosofía, Gastón espera que el proyecto se consolide y continúe impulsando a quienes dudan de si son capaces de dedicarse profesionalmente a la danza. Pero, por encima de todo, quiere que sus alumnos sepan que no recorrerán ese camino solos: "Van a tener una mentora para siempre".