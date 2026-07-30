Ya es oficial, una de las ermitas más visitadas del Pirineo aragonés se podrá visitar este verano finalmente

La iglesia de Santa María de Iguácel finalmente se podría visitar este verano durante el próximo mes de agosto según acaba de anunciar el Gobierno de Aragón después de que la asociación que hasta este año se encargaba de realizar las visitas renunciara a ello por las dificultades y las trabas que, a su parecer, les ponía la administración autonómica.

Llegados a este punto, tal y como se ha constatado con la visita al entorno por parte del consejero del ramo, Luis Biendicho; la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; el alcalde de Jaca, Carlos Serrano; el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa; el presidente de la Fundación Sancho Ramírez, Francisco González; y el director provincial de Medio Ambiente, Fran Gómez, esta acción del Gobierno de Aragón permitirá así recuperar las visitas durante el mes de agosto a uno de los principales exponentes del románico aragonés. Esta solución, además, permite contribuir con seguridad al mantenimiento del entorno natural en el que se ubica.

La actuación permite recuperar las visitas turísticas a este Bien de Interés Cultural, situado en el Valle de la Garcipollera, y da respuesta a la necesidad de mantener abierto al público un monumento de extraordinario valor histórico, artístico y patrimonial, compatibilizando su disfrute con la conservación del entorno natural en el que se encuentra.

Visita "ordenada, segura y de calidad"

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado que “hoy trasladamos una buena noticia para la Jacetania y para todo el patrimonio aragonés”. Así pues, Santa María de Iguácel volverá a abrir sus puertas desde el 1 de agosto gracias al trabajo desarrollado por el departamento para “encontrar una solución que permita recuperar las visitas con todas las garantías”. “Permite compatibilizar tres objetivos irrenunciables: garantizar el acceso, preservar un entorno de gran valor ambiental y ofrecer a los visitantes una experiencia ordenada, segura y de calidad”, ha afianzado.

Al mismo tiempo, Luis Biendicho ha recordado que “hablamos de uno de los templos románicos más importantes de Aragón, una iglesia del siglo XI que forma parte de la historia y de la identidad de este territorio”. Es por ello, que el objetivo era claro: “Garantizar que este monumento siguiera abierto al público, proteger el entorno y ofrecer una experiencia de visita ordenada y de calidad”, ha cerrado.

Desde hace más de 30 años (desde 1994), la Iglesia de Santa María de Iguacel en el valle de la Garcipollera junto a Castiello de Jaca abría durante 45 días en julio y agosto de la mano de la Asociación Sancho Ramírez que se encargaba de realizar las visitas y de que el templo estuviera en condiciones para que los visitantes pudieran conocerlo y disfrutarlo.

Este año, la asociación renunció a ello por "la Resolución del Servicio Provincial de Turismo y Medio Ambiente en Huesca" que hace "inviable", aseguraban, proseguir con la actividad ya que se impide la circulación de vehículos por la pista forestal de acceso al lugar. Cabe recordar que es una de las joyas más importantes del románico aragonés del siglo XI.