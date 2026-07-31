El antiguo escudero de Joaquín Sabina, Pancho Varona, inaugura el Veruela Verano

El Festival Veruela Verano de la Diputación de Zaragoza arranca este sábado, 1 de agosto, con el concierto de Pancho Varona, que abrirá la programación de esta nueva edición con todas las entradas agotadas. El ciclo volverá a convertir durante los cuatro primeros sábados de agosto la iglesia del monasterio de Veruela en un escenario único donde la música, el patrimonio y el entorno natural del Moncayo se unen para ofrecer una experiencia cultural de primer nivel.

Pancho Varona es uno de los grandes nombres de la música española. Músico, compositor y productor, ha desarrollado una trayectoria de más de cuatro décadas en las que ha sido la mano derecha de Joaquín Sabina, con quien ha coescrito algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio en español, como 'Peces de ciudad', 'Y sin embargo' o 'Princesa'.

Además de su estrecha colaboración con Sabina, Varona ha producido discos para Estopa y ha compuesto o colaborado con algunos de los artistas más importantes del panorama musical español, entre ellos Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Luz Casal, Pasión Vega, Miguel Ríos, Quique González, Christina Rosenvinge, Ana Torroja, Hombres G y Amaral, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música de autor y del pop español.

Calidad, diversidad y originalidad

Veruela Verano es una de las citas culturales más consolidadas del verano y constituye una apuesta de la Diputación de Zaragoza por dinamizar el territorio y atraer visitantes a las tierras del Moncayo a través de una programación musical de calidad. El festival mantiene su formato de conciertos íntimos en un espacio patrimonial excepcional, favoreciendo una experiencia cercana entre artistas y público.

La edición de este año recupera la filosofía con la que el festival se dio a conocer hace ya tres décadas: alejarse de los circuitos más comerciales para apostar por propuestas de calidad, diversidad y originalidad artística. En definitiva, volver a las raíces de Veruela Verano, poniendo el foco en la excelencia musical y en el disfrute del incomparable marco de la iglesia del monasterio, una joya del románico cisterciense.

El cartel de 2026 reúne a cuatro artistas de reconocido prestigio y personalidad propia. Tras la actuación inaugural de Pancho Varona, el festival continuará con Las Migas (8 de agosto), Queralt Lahoz (15 de agosto) y Depedro (22 de agosto). Todos los conciertos comenzarán a las 19.30 horas en la iglesia del Monasterio de Veruela.