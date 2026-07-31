El bar de Zaragoza en el que la noche nunca termina celebra su aniversario con conciertos gratis: "Cumplimos 30 años de guardia e insomnio"

Una de las salas de Zaragoza por la que más noctámbulos han pasado y que sigue ejerciendo como polo de atracción para muchos de los que salen a disfrutar de las noches hoy en día, cumple tres décadas de "guardia" e "insomnio" y, por ello, entre otras celebraciones ha programado una serie de conciertos hasta final de año con entrada libre hasta completar el aforo y así compartir con su clientela su pasión por la música en vivo.

Con el sugerente título de '30 años de insomnio', el ciclo consta de un concierto al mes gratuito (solo al de diciembre se accederá con invitación) con los que la sala Z (calle Félix Latassa, 14) sigue apostando fundamentalmente por su seña de identidad, el rock and roll. Así, el regreso de vacaciones se celebrará en el bar el 29 de agosto con el concierto de C.C Jale.

La programación completa

Tras ellos, el 18 de septiembre será Ilegatos el que suba al escenario una semana antes de que lo haga Motörhits (Tributo a Mötorhead). En septiembre habrá dos conciertos ya que en octubre no hay, de momento, ninguno previsto para un ciclo que regresará el 28 de noviembre con Oasis Exist (Tributo a Oasis). La última actuación prevista dentro de este 30 aniversario es la Blue Brothers Tribut Band (cuyo acceso será por invitación) el 19 de diciembre. Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas.

"Como muchos ya sabréis, Sala Z cumplimos 30 añazos de guardia y, por este motivo, hemos preparado una programación especial para el 2026. Cada mes, exceptuando julio, octubre y diciembre, habrá un concierto con entrada libre para celebrar nuestro cumple. ¡Salud y Rock & Roll!", ha anunciado la propia sala a través de sus redes sociales.

Además, la sala está en una promoción especial con camisetas del aniversario que se puede conseguir con ocho sellos. "Pide el cupón junto con una pinta de Ambar y recibe un sello. Cuando rellenes los ocho huecos te llevarás una camiseta del 30 aniversario", señalan.