El fenómeno IMAX sigue creciendo en Zaragoza y estrena una nueva y esperada película de ciencia ficción

La sala IMAX que acaba de inaugurar los cines Palafox en Zaragoza se ha convertido en un auténtico fenómeno en la capital aragonesa ayudada, claro está, por 'La odisea', de Christopher Nolan, la película de la que todo el mundo habla, y que está consiguiendo que muchas de las sesiones en IMAX en Zaragoza se estén agotando (ojo, que tiene con una capacidad para más de 300 personas).

Ahora, el fenómeno va a seguir creciendo en la capital aragonesa ya que se acaba de anunciar el estreno de otra película rodada en IMAX y que llegará a la sala el próximo 14 de agosto. Se trata de 'El final de Oak Street', de David Robert Mìtchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor que estará en cartelera solo una semana según acaban de anunciar los cines de Zaragoza.

Cómo comprar las entradas

En el filme, adscrito al género de ciencia ficción, después de que un misterioso fenómeno cósmico arranque Oak Street de su entorno suburbano y transporte a sus habitantes a un lugar desconocido, la familia Platt pronto descubre que su propia supervivencia depende de que permanezcan unidos mientras se orientan en un entorno que ya no reconocen.

Las entradas para estas sesiones en IMAX (que incluyenb imágenes exclusivas del filme) ya se pueden comprar a través de la web de los cines Palafox.