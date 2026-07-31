El Festival de música antigua de Daroca acoge ocho conciertos y una renovada oferta formativa

Daroca volverá a convertirse, del 3 al 10 de agosto, en uno de los grandes referentes europeos de la música histórica con la celebración de la XLVIII edición del Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, una cita que aúna formación especializada e interpretación artística y que este año estará marcada por la conmemoración del 90 aniversario de José Luis González Uriol, figura esencial en la recuperación y difusión de la música antigua en España.

Fiel a su identidad, el Festival Internacional de Música Antigua de Daroca mantiene su principal seña de identidad: la estrecha vinculación entre la enseñanza y la interpretación en directo. Los alumnos tendrán la oportunidad de asistir como público a los conciertos ofrecidos por sus propios profesores e intérpretes invitados, convirtiendo el festival en una experiencia artística y formativa única.

La programación completa

La programación se desarrollará entre el 3 y el 10 de agosto, con ocho conciertos, todos ellos a las 20.00 horas, protagonizados por destacados intérpretes y formaciones internacionales. El festival se inaugurará el 3 de agosto con La Chacana. A continuación actuarán Los Músicos de Su Alteza, Mediterrania Consort, Furio Zanasi (tenor) y Guido Morini (clave), Marcello Gatti (flauta travesera), Enrico Gatti (violín), Gaetano Nasillo (violoncello) y Olivier Baumont (clave), Schola Antiqua junto a Ministriles de Marsias, Beatriz Lafont (soprano) y Manuel Vilas (arpa de dos órdenes), y Capella Patriarchal, que pondrá el broche final al festival.

Uno de los directores del curso, Javier Artigas ha destacado que, en cuanto a participantes “este año hemos vuelto a tener récord y hemos vuelto a niveles prepandemia con un total de 143 alumnos inscritos”, de los cuales 40 son internacionales, llegados de países de la UE como Polonia, Luxemburgo, Alemania o Mónaco y otros de fuera de la Unión Europea como Taiwan.

La edición de 2026 coincide además con varias efemérides musicales de especial relevancia. El programa académico recordará aniversarios de figuras como John Dowland y Charles Burney, sin olvidar el firme compromiso del curso con el patrimonio musical ibérico, que este año pone el foco en el cuarto centenario de la publicación de la Facultad Orgánica, obra fundamental del organista sevillano Francisco Correa de Arauxo.