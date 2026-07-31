'Empenta Artieda' y 'Pueblos en Arte: Torralba', dos documentales sobre el éxito del combate a la despoblación de los pueblos aragoneses

Con el inicio de la era industrial y la evolución del sistema mercantil a uno especializado en la maquinaria, el éxodo rural se da como una consecuencia natural de la concentración de los recursos en zonas urbanas, a lo que se le suma la promesa de estabilidad del trabajo asalariado. Asimismo, la crisis de la despoblación de las localidades agrarias empieza a reflejarse desde el siglo XVIII y dura hasta la actualidad, cuando miles de personas siguen abandonando sus hogares en búsqueda de ese “algo mejor” que ofrecen las ciudades.

Diversos pueblos de toda España han sufrido una pérdida poblacional más que significativa desde los años 50, de la mano de la industrialización del país. No obstante, el problema real radica en que esa España vaciada, que sigue existiendo, parece haber caído en el olvido de las instituciones públicas. En respuesta a esto, las comunidades locales han recurrido a iniciativas que buscan atraer devuelta a todas esas personas que un día se depararon con la necesidad de marcharse a otro lugar.

Este es el caso del proyecto Empenta Artieda, promovido por el ayuntamiento de la localidad, que con la participación vecinal, logró identificar las problemáticas y las necesidades del pueblo zaragozano. Gracias a esta iniciativa, más puestos de trabajo fueron creados y Artieda volvió a ser un lugar llamativo para una juventud no solo local, que, realmente, nunca quiso dejar su pueblo, sino que atrajo a jóvenes de otras regiones del país movidos por ese fuerte espíritu comunitario y que, al final, decidieron establecerse en el pueblo aragonés.

'Pueblos en arte'

Por otro lado, con una propuesta completamente diferente, Lucía Camón fue la precursora del combate a la despoblación de Torralba de Ribota con su proyecto llamado ‘Pueblos en arte’. Camón sentía que debía reconectarse con el entorno natural, por lo que se mudó desde Madrid al pueblo pirenaico. Ante la inminente escasez poblacional, la nueva vecina decidió atraer a más personas a la localidad a través de una herramienta incapaz de dejar indiferente a nadie: el arte.

La iniciativa se basa en la habilitación de los espacios abandonados del pueblo como nuevos entornos artísticos. ‘Pueblos en arte’ tiene una amplia variedad de ofertas para aquellos que se interesen por la localidad: desde programas de voluntariado hasta residencias artísticas y casas en venta para aquellos que deseen quedarse de forma permanente. Así es cómo Torralba se ha convertido en un espacio de encuentro para creadores de distintas disciplinas, que han encontrado en el medio rural un lugar donde desarrollar su actividad.

Con propuestas tan fuertes como estas, la Cátedra de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre Despoblación y Creatividad, decide hacer llegar estos medios de combate al mayor público posible. Así que, en colaboración con la Universidad San Jorge y el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), se realizó el rodaje de dos documentales: 'Empenta Artieda' y 'Pueblos en Arte: Torralba' que buscan enseñar el éxito y la importancia de inciativas como estas a la hora de cuidar de nuestros pueblos.

La elaboración de los dos documentales empezó en 2023, bajo la dirección del estudiante de cine de la Universidad San Jorge, Ánchel Pinilla. La fase de post-producción tuvo su fin recientemente, culminando en dos obras muy emotivas sobre la despoblación en Aragón y la necesidad de enfrentarnos a esta. El estreno oficial de los documentales será al largo de este verano, y aunque no está claro en qué plataformas de 'streaming' se podrá verlos, la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad disponibilizará los films en su página web una vez haya acabado la fase de promoción.