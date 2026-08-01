Álex Garber reivindica la elegancia en su nuevo disco, 'Consejo de estilo': "Quería una estética más elegante y un aspecto más adulto"

A finales de la década de setenta, surge en Reino Unido un movimiento musical que caló hondo en una juventud que ya se veía agotada por la simplicidad del punk, pero que seguía compartiendo ese espíritu crítico e inconformista tan característico. El post-punk nace de una evolución natural: a la furia siempre le sigue una calma melancólica, introspectiva y muchas veces sombría. Ese momento de silencio tras el estallido es lo que permite que uno se reinvente al punto de teñir de colores vívidos a la oscuridad que le rodea, y así es como nace el New Wave o florece esa semilla del indie que plantaron Morrissey y Johnny Marr con The Smiths.

Esta progresión no solo le corresponde a movimientos culturales enteros, sino que muchas veces se puede apreciar en la misma discografía de un artista. Este es el caso de Álex Garber, antes conocido como Álex Hyde, cantante de la mítica banda zaragozana Mister Hyde, ganadora de la primera edición del Popyrock.

Mister Hyde nace al principio de la década de los 2000 con una propuesta similar a la de los grupos de post-punk revival de la época. Era un contexto de actividad cultural muy fuerte en Zaragoza. Había muchos grupos ya formados, y también por formarse, y eso fue la coyuntura perfecta para que se llevara a cabo la primera edición del concurso de bandas Popyrock, allá en 2006. “El primer Popyrock fue algo multitudinario: se presentaron en torno a 200 bandas y artistas. Nosotros teníamos cinco o seis canciones grabadas, pero ‘Después de todo’ les gustó. Pasamos a la semifinal y luego a la final, y ganamos, aunque no tuviéramos ningún tipo de expectativa”, recuerda Garber.

Con la victoria del concurso, vino su primer álbum de estudio ‘Vulnerable’ (2007), situando a Mister Hyde como uno de los referentes del rock aragonés. Por consiguiente, su segundo disco, ‘Fantasmas’ vio la luz en 2009. El éxito de la banda les llevó a girar por diversas localidades de España, pero sobre todo por Madrid, sin dejar de hacer nueva música, hasta que el grupo vio su disolución definitiva en 2014. “Después de cuatro discos, la vida nos llevó a otros lados. El bajista se fue a Barcelona y el batería se fue de Erasmus y la banda se disolvió. Son cosas que, al final, suceden en la vida de cualquier chaval de veinte y pico años”, explica el cantante.

Sin embargo, eso no fue motivo suficiente para alejar a Garber de la música, así que en 2018, tras una temporada viviendo en Madrid, sacó ‘Alma norteña’, una obra intimista, de corte acústico, que se publicó bajo el nombre de Álex Elías, su apellido real. Pero la revolución real vino con ‘Vida Stereo’ (2023), con la reivindicación del “yo artístico” más potente del músico. Álex Hyde ya no existía y Álex Elías quedaba oculto en la intimidad de su vida personal. En este momento nace Álex Garber, apellidado como el detective de la película setentera ‘Pelham 1,2,3’ (1974).

En ‘Vida Stereo’, siete canciones muy marcadas por los sintetizadores, supone una mirada hacia la música ochentera, afincándose en un estilo más new wave, pero sin salir del todo de esa oscuridad del post-punk. Es un álbum muy inspirado por el sonido de la banda argentina Soda Stereo. “Yo soy muy fan de Cerati y de Soda Stereo, realmente. De ahí surge ese disco. Analizándolo bien, no suena prácticamente ninguna guitarra acústica. Se consigue todo con sintetizadores, bajos, baterías y guitarras eléctricas muy limpias con muchos efectos”, señala el exMister Hyde.

La mutación sonora de Garber fue más allá y ganó una nueva forma en 2026, cuando sacó su tercer álbum en solitario, ‘Consejo de estilo’, traduciendo de forma literal el nombre de la banda británica The Style Council. “Este disco es mucho más pop, más indie. Quería una estética más elegante, más pausada, quizá. Ya vuelven a sonar las guitarras acústicas en todas las canciones, también el piano en vez de los sintetizadores. Me intenté acercar a un concepto artístico más cercano al de Brian Ferry, de Roxy Music, o incluso al de Morrissey, con esa elegancia inglesa y un aspecto más adulto”, explica el vocalista.

Sin embargo, el próximo año, debido al veinte aniversario del lanzamiento de ‘Vulnerable’ (2007), el primer álbum de estudio de Mister Hyde, Garber pretende regrabar el disco. Aunque el lanzamiento de ‘Vulnerable’ fue un paso determinante para la banda, el cantante lo concibe como una herida abierta: “Nunca acabamos de estar a gusto con la producción de ese disco. Al ganar el Popyrock, nos impusieron un productor. Al no poder elegir, el disco salió como salió. Por eso ahora lo quiero regrabar”, cuenta Garber.

A esta idea se le suma que aún no ha presentado su nuevo álbum de forma oficial, pese a haber tocado las canciones en festivales de diversas localidades. No obstante, Garber no dejará que el álbum pase por alto: la presentación aún no tiene fecha concreta, pero el cantante ya está trabajando en solventar esta cuestión y prevé que el concierto se realizará el próximo diciembre.