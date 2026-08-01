Bunbury: "La reunión de Héroes del silencio no se va a producir"

Hace ya casi 20 años desde el último concierto que dio Héroes del silencio en aquella gira de reencuentro de apenas diez conciertos, pero sigue estando en el aire el deseo de otra vuelta que sus miles de seguidores intentan alimentar una y otra vez. La realidad es que ese nuevo reencuentro nunca ha estado realmente cerca y no parece que, al menos Enrique Bunbury, tenga mucha intención de relanzarlo.

"La reunión de Héroes del silencio no va a ocurrir", ha señalado con contundencia el aragonés en la entrevista que le han realizado en el 'podcast' 'El sentido de la birra' en la que Bunbury habla de su trayectoria y sus motivaciones: "Yo creo que las cosas tienen su fin. Pero me estás preguntando a mí. Estoy hablando yo, parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían de hablar y deberían de pronunciarse. Me parece mal", concluye el guitarrista sobre el asunto.

30 años sin Héroes del silencio

Sobre si guarda alguna forma de trabaja que aprendiera en Héroes del silencio, Bunbury también se muestra muy sincero: "Es que ha pasado mucho tiempo. Ten en cuenta que en realidad va a hacer 40 años... bueno, de la formación del grupo ya 42 años. Es mucho tiempo. Y de la separación del grupo ya hace 30 años", asegura al mismo tiempo que recuerda que lleva más tiempo como solista que el que estuvo en la banda.

"Es que no hay muchas formas de trabajar ni de pensar que tengan que ver con mi primera etapa solista. La etapa de Héroes todavía queda más atrás. Pero también te lo digo porque a mí no me cuesta nada el decir que yo he cambiado con el tiempo. Por supuesto que he cambiado y he evolucionado y pienso de forma diferente. Digamos que tienes ahí unos pilares sobre los que se sustenta tu forma de ser, tu forma de sentir, tu forma de pensar, pero matizo las cosas y vas evolucionando y vas yendo en una dirección y miras para atrás y guau, qué lejos está el punto desde el que partí".

Con respecto a sus inicios, también lo tiene claro: "Yo vengo de los 80, una época en la que los músicos nos subíamos al escenario sin tener ni puta idea de nada. Subíamos sin saber cantar ni saber tocar. De hecho, las canciones que sabíamos tocar eran las que habíamos compuesto para ese concierto. No sabíamos tocar otras. Veníamos del punk y de ese atrevimiento. Y los músicos del rock español no éramos muy buenos. Tanto es así que a Héroes se nos consideraron musicazos en su momento, porque el panorama era que los músicos eran más simples musicalmente", dice con sinceridad.