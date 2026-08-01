estonoesarco llena agosto de arte: "Ha acontecido algo especial"

El Espacio Vórtice de David Giménez, ubicado en Las Fuentes ha sido el lugar para la inauguración de #estonoesarco, el proyecto de Sergio Muro, con el que pretende reivindicar la presencia del arte y de la actividad cultural también durante el mes de agosto.

En esta primera jornada, Maribel Moratilla ha presentado su exposición que es una serie que versa sobre mujeres mexicanas y, además, Chuny Vera ha mostrado unas pizas sutiles con un toque naif "deliciosas", según los presentes y tal y como explica el propio Sergio Muro: "Hoy ha sido el inicio de #estonoesarco y ha acontecido algo especial como en propio nombre del espacio Vórtice. Mucha gente ha pasado, en total 100 personas durante las dos horas. Durante las presentaciones y actuación habría unas 70 persomas que para el lugar era perfecto. Ha recitado dos poemas Lourdes Serrano al presentar la actuación. ¡Qué bonito el proyecto poético musical Minas con David Giménez, Elisa Berna y Javier Escudero. Rural power!". Y es que tras la exposición ha sido el momento de la música y la poesía con el proyecto Minas que relata el creador de #estonoesarco.

La exposición de Maribel Moratilla centrada en mujeres mexicanas. / #estonoesarco

#estonoesarco, que se realiza todos los sábados de agosto, tiene como objetivo principal apoyar a los artistas locales, facilitarles herramientas para tener más visibilidad y, además, generar coleccionismo en personas con inquietudes culturales. Se pretende generar un lugar de encuentro entre artistas y el público, donde de manera distendida y cercana los espectadores puedan perder el miedo a adquirir una obra. Y, por tanto, crear así nuevos públicos.

Programación completa

Sábado 1 de agosto INAUGURACIÓN

Espacio Vórtice de David Giménez.

Calle García Burriel, 1. Barrio de Las Fuentes.

11.00 Presentación Expo de Maribel Moratilla.

12.00 Actuación MINAS, poemas y música de los interiores.

13.00 Vermut.

Sábado 8 de agosto

Un taller Azul, Estudio de Jorge Aliaga. C/ Cañón de Añisclo 27. Barrio Arrabal.

10-11.30 Taller de cianotipia.

Kymäna Studio. Calle García Arista, 12. Barrio Arrabal.

12-14.00 Expo de Tasio Peña y Mls.

Música de Monkey Loops.

Toho Japón. Calle García Arista, 16

14.00 KANPEI TAPEO bajo inscripción (1 sake y 2 tapas: 15 euros).

Sábado 15 de agosto

Taller Estudio de Alonso Márquez. C/ Marqueses de Ayerbe n°22. Lugarico de Cerdan, Movera.

11-12.00 Visita al Taller y explicación de su concepto.

12.00 Exposición de Juan Carlos Callejas.

12.30 Poesía de José Malvís y Kristina Jennessen.

13.00 Actuación de Joan Chic (violín) y Mariano Jariot (contrabajo).

Sábado 22 de agosto

Luna Roja de Paloma Marina. Calle Miguel Servet local 27. Barrio de San José.

10-11.30 Taller performance de Sergio Muro.

Open stage para los asistentes del taller.

12.30 “De sangre y flor” Homenaje a Lorca en La Habana. Actuación del poeta cubano Antonio Miranda con la danza de Paloma Marina.

13.00 Exposición de Chris Healy.

13.00 Vermut solidario Mobedula-Senegal.

Sábado 29 de agosto - Clausura

Mureti Estudio de Sergio Muro

Rotonda Villa de Pau, 7. Barrio de La Paz.

10-11.00 Taller escultura colectiva efímera por Hisatomika.

Exposición de Isabel Lozano.

TallArt de Jesús Guallar. Calle Maestro Oudrid, 27. Barrio de La Paz.

11-12.00 Exposición de Joan Chic y Jesús Guallar.

Parque La Paz, quiosco de la música.

12-14.00 Música Chavi García & Lucio Cruces.