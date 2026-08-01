Muere Dionisio Sánchez, creador de Teatro Grifo y 'El pollo urbano' en Zaragoza: "Un hombre irreverente y libre, un creador crítico y comprometido"

No hace mucho contaba en este mismo diario Valtueña que en el mítico BV80, uno de los bares que marcaron los primeros años 80 en Zaragoza, una de las actividades programadas que más éxitos tenía era la que comandaba Dionisio Sánchez. "Fue novedoso con el Teatro Grifo con muchos espectáculos, ideó una especie de combate de boxeo que luego se ha hecho en otros sitios y en nuestras televisiones y donde invitaban a dos políticos y los subían al escenario para que se 'cascaran' entre ellos. La amenaza era que si uno de los políticos no acudía, entonces subía uno de sus actores y lo ponía verde. No se perdió ni uno la cita», contaba entonces.

Hoy, 1 de agosto, la contracultura de Zaragoza ha perdido al que ha sido probablemente su gran referente ya que ha fallecido Dionisión Sánchez que, desde su irreverencia, pergeñó proyectos como Teatro Grifo y 'El pollo urbano' (revista satírica que nació en 1977 y que pervive hoy aunque en versión digital exclusivamente) donde daba rienda suelta a su provocación y, por encima de todo, a su compromiso con la realidad social y política. Dionisio Sánchez era un ser único como proclamaba todo el que lo conocía.

Antes de todo, 'Ágora'

Junto a esos dos grandes proyectos, hay que resaltar el que fue el primero (que se sepa) con cierto poso, la revista 'Ágora' que creó en 1967 y que fueron sus primeros pinitos en el "periodismo independiente" de la comunidad.

Las condolencias desde el mundo de la política no han tardado en llegar a través de las redes sociales de Jorge Azcón, Pilar Alegría, Lola Ranera... Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, le ha dedicado las siguientes palabras. "Ha muerto Dionisio, un hombre irreverente y libre, un creador crítico y comprometido. Un abrazo cariñoso a sus gentes cercanas. Que la tierra le sea leve; se nos va otra figura irrepetible de la escena social y cultural zaragozana y aragonesa".