San Juan de la Peña reunirá a Boix-San Miguel, Biella Nuei y Maríaconfussion en agosto

El Monasterio de San Juan de la Peña volverá a convertirse este mes de agosto en escenario del ciclo Música en la roca, que reunirá los días 7, 14 y 21 a los artistas aragoneses Dúo Boix-San Miguel, Biella Nuei y Maríaconfussion dentro de la programación cultural ‘Aragón, tierra de cultura’ del Gobierno de Aragón.

El ciclo arrancará el 7 de agosto en el Monasterio Viejo con el recital del dúo Boix-San Miguel, integrado por la soprano montisonense María Eugenia Boix y el pianista Javier San Miguel, que ofrecerán un programa de repertorio lírico. Boix, galardonada este año con el Premio Especial a la Trayectoria de los Premios de la Música Aragonesa, ha desarrollado una carrera internacional y ha actuado en destacados teatros y auditorios bajo la dirección de reconocidos maestros. Por su parte, San Miguel, especialista en acompañamiento vocal, ha compaginado su actividad concertística con la docencia y la formación de jóvenes intérpretes.

Biella Nuei y Maríaconfussion

El 14 de agosto el protagonismo será para Biella Nuei, que celebrará en el Monasterio Nuevo su 40 aniversario con un concierto en el que combinará folk y jota con otros estilos musicales .En este caso, la actuación forma parte de una gira conmemorativa en la que el grupo comparte escenario con músicos, cantantes y bailarines invitados para rendir homenaje al patrimonio musical aragonés.

El ciclo concluirá el 21 de agosto en el Monasterio Viejo con el espectáculo ‘Deja que te cante’ de Maríaconfussion, el proyecto formado por el pianista Faustino Cortés y la actriz y cantante María Pérez Collados, acompañados por el guitarrista Pepe Vázquez y el percusionista José Luis Seguer ‘Fletes’, que presentarán su último trabajo discográfico.

Los entradas de diez euros para los tres conciertos, que comenzarán a las 20.30 horas, incluyen transporte de ida y vuelta desde Jaca y Santa Cruz de la Serós, ya que el acceso al recinto se realizará solo mediante los autobuses habilitados por la organización.