Los conciertos más destacados de agosto en los municipios de Aragón: de Paco Pil a Chenoa

Con la llegada de agosto numerosos municipios de Aragón se preparan para sus días más importantes. Las fiestas patronales son momentos donde las diferentes localidades se llenan de vida y los diferentes programas preparados por las comisiones de fiestas cuentan con actividades para dinamizarlas. Entre todas las posibles, unas de las más llamativas son las actuaciones musicales.

Además de las orquestas, los tributos y los DJs; muchos municipios pelean por conseguir traer a artistas de reconocimiento nacional y sorprender a sus vecinos. De este modo, este año en las diferentes celebraciones de agosto por Aragón desfilarán cantantes como Nil Moliner, Leticia Sabater, Chenoa o Paco Pil.

Fiestas de San Lorenzo

Empezando por las que sean las fiestas más grandes en cuanto a magnitud. En San Lorenzo, Huesca contará con Camellos el 10 de agosto gratis en la plaza de Navarra. Por el escenario exterior del Palacio de Congresos de Huesca pasarán Fangoria (el 10 de agosto), Nil Moliner (el 11), Nacha Pop (el 13) y, por último, el 14 de agosto, el DJ oscense Andrés Campo.

Cartel de conciertos de San Lorenzo 2026 / Palacio de Congresos de Huesca

Otro municipio con una gran cantidad de artistas destacables es Calatayud. En la localidad de Zaragoza actuarán figuras conocidas como Ruth Empoderada, El Cejas o Leticia Sabater. El número de artistas reconocibles en sus fiestas es tal que hay una 'joya' por día.

Chiprana, Torralbilla y Caspe

En Chiprana, el 8 de agosto tendrán la actuación de uno de esos grupos míticos en las fiestas de los pueblos. Los Inhumanos con sus conocidas, coreables y graciosas canciones se subirán al escenario para pasar una noche divertida en esta localidad de la provincia de Teruel.

En esa misma fecha y en el municipio de Torralbilla, en Zaragoza, estará cantando la ya mencionada Leticia Sabater. Ella es también otra figura icónica en este tipo de celebraciones y por supuesto que tenía que estar en algunas de Aragón.

Leticia Sabater en las fiestas de Delicias / PABLO IBÁÑEZ

Otro artista mencionado que estará actuando en otra localidad aragonesa es Nil Moliner. El cantante de temas como 'Libertad', 'Soldadito de Hierro' o 'Mi religión' hará un doblete porque además de Huesca, estará en el escenario de Caspe el 16 de agosto.

Chenoa, Locomía y Paco Pil

El municipio zaragozano de Pedrola contará con Chenoa como la gran estrella musical en sus fiestas de San Roque. Su actuación será el 15 de agosto y el propio ayuntamiento afirma que será "una noche que promete estar llena de emoción, recuerdos y grandes éxitos".

Locomía, Paco Pil y Maldita Nerea en Híjar

Híjar también promete noches musicales más que interesantes. El 21 de agosto se llevará a cabo el Eterna Juventud Festival donde los vecinos podrán disfrutar de artistas como Locomía o Paco Pil, entre otros. Además, el día siguiente será el turno de una banda bastante conocida en España y que también ha girado por varias localidades aragonesas, Maldita Nerea que seguro que trae el recuerdo a más de uno con sus canciones como "El secreto de las tortugas" o "No pide tanto idiota".

Zuera y el final de agosto

Zuera apuesta fuerte por la música y se despedirá del mes de agosto con sus fiestas de San Licer. En ellas, Chenoa dará un concierto el 29 de agosto en el campo de futbol de tierra y los Mojinos Escozíos lo harán al día siguiente en el pabellón multiusos.

Estas son solo algunas de las actuaciones musicales que vivirá Aragón en el mes de agosto. Sin embargo, las celebraciones de San Roque y de la Asunción de la Virgen (entre otras) son en numerosas localidades más, por lo que la propuesta en materia de música es mucho más amplia, aun sin contar con tributos, orquestas y disc jockeys.