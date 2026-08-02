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El yacimiento de Los Bañales, con uno de los acueductos más antiguos de España, organiza visitas guiadas

Los próximos 8, 16 y 22 de agosto se podrán conocer todos los detalles de la nueva campaña arqueológica que acaba de concluir en el lugar

El yacimiento de Los Bañales es uno de los más visitados de Aragón.

El yacimiento de Los Bañales es uno de los más visitados de Aragón. / Fundación Los Bañales

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Los próximos días 8, 16 y 22 de agosto, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas, creada para dar soporte a la investigación en la ciudad romana más importante de la Comarca de las Cinco Villas y para impulsar la recuperación del intenso legado romano en el territorio, ofrecerá visitas guiadas a Los Bañales de Uncastillo, yacimiento arqueológico romano, que acaba de clausurar su 18ª campaña de trabajo.

Las visitas comenzarán a las 10.30 horas y compaginarán las novedades de los últimos trabajos con un recorrido por los atractivos tradicionales de esta ciudad romana, a saber, la que fuera su plaza mayor -el foro, uno de los pocos que, completo, se puede visitar en Aragón-, las termas -que se cuentan entre las mejor conservadas de la península ibérica- y el acueducto que es, además, uno de los más antiguos de España.

Sin reserva previa

Las visitas, con un precio de 6 euros, se prolongarán por espacio de tres horas y terminarán en el centro de atención a visitantes que el Ayuntamiento de Layana inauguró hace tres años en la localidad que hace de puerta al yacimiento. No es necesaria reserva previa y el recorrido será atendido por técnicos y voluntarios del proyecto. Una de ellas, aun por determinar, será guiada por el director científico de Los Bañales, Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra.

Noticias relacionadas y más

De la mano de la Diputación de Zaragoza, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas prepara ya un programa de actividades de dinamización del patrimonio romano del territorio para los meses de septiembre y de octubre del que se irá ofreciendo información en la web de la institución donde, también, pueden reservarse visitas guiadas y realizar aportaciones para la continuidad de los trabajos.

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