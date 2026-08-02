El yacimiento de Los Bañales, con uno de los acueductos más antiguos de España, organiza visitas guiadas

Los próximos días 8, 16 y 22 de agosto, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas, creada para dar soporte a la investigación en la ciudad romana más importante de la Comarca de las Cinco Villas y para impulsar la recuperación del intenso legado romano en el territorio, ofrecerá visitas guiadas a Los Bañales de Uncastillo, yacimiento arqueológico romano, que acaba de clausurar su 18ª campaña de trabajo.

Las visitas comenzarán a las 10.30 horas y compaginarán las novedades de los últimos trabajos con un recorrido por los atractivos tradicionales de esta ciudad romana, a saber, la que fuera su plaza mayor -el foro, uno de los pocos que, completo, se puede visitar en Aragón-, las termas -que se cuentan entre las mejor conservadas de la península ibérica- y el acueducto que es, además, uno de los más antiguos de España.

Sin reserva previa

Las visitas, con un precio de 6 euros, se prolongarán por espacio de tres horas y terminarán en el centro de atención a visitantes que el Ayuntamiento de Layana inauguró hace tres años en la localidad que hace de puerta al yacimiento. No es necesaria reserva previa y el recorrido será atendido por técnicos y voluntarios del proyecto. Una de ellas, aun por determinar, será guiada por el director científico de Los Bañales, Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra.

De la mano de la Diputación de Zaragoza, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas prepara ya un programa de actividades de dinamización del patrimonio romano del territorio para los meses de septiembre y de octubre del que se irá ofreciendo información en la web de la institución donde, también, pueden reservarse visitas guiadas y realizar aportaciones para la continuidad de los trabajos.