La ola de suspense que invade Seira, llega 'Sugestión', el cortometraje del joven aragonés Mauricio D. Izquierdo

Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en unas vacaciones con amigos en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. Menos aún, cuando un preso, condenado por el asesinato de su pareja, se acaba de escapar de la cárcel de Zuera. Eso es exactamente lo que explora Mauricio D. Izquierdo en su primer cortometraje, ‘Sugestión’ (2026). Rodado íntegramente en el valle de Benasque, con su escenario principal en la localidad de Seira, el film supone la irrupción del joven aragonés, de 24 años, en el mundo del séptimo arte.

Izquierdo, lejos de haber estudiado cine y contar con el soporte que la especialización aporta, decidió aventurarse en este mundo por puro amor al arte y poco más que aquello que aprendió viendo películas en el sofá de su casa. Con mucho esfuerzo, el biotecnólogo logró cumplir sus sueños y sacar a la luz su primera pieza cinematográfica, que tuvo su preestreno en un pase privado el pasado cuatro de julio en los cines Artesiete La Torre en Zaragoza.

‘Sugestión’ es un 'thriller' que cuenta la historia de un grupo de amigos que, como cada verano, pasan sus vacaciones en el Pirineo. Entre desapariciones, asesinatos y misterios, la historia avanza siguiendo una narrativa llena de suspense, que promete enganchar al espectador desde el primer momento. Asimismo, este filme no solo es el trabajo primerizo de Izquierdo, sino que cuenta con la participación de un equipo sin ningún tipo de experiencia previa. “Después de una selección, con cinco jurados, elegimos al equipo. Según sus gustos cinematográficos y lo que sabía que podían aportar, repartí los papeles dentro del rodaje, pero todo se ha dado gracias al trabajo en equipo. Todos hemos hecho lo mejor que podíamos, y siempre en colaboración. Gracias a esto, tenemos un proyecto que ha quedado muy profesional para lo que suena”, cuenta Izquierdo.

Un sueño en mente

Gracias al interés y el apoyo de sus propios amigos seleccionados en el casting, Izquierdo dio el paso final y empezó el rodaje. Con su sueño en mente, su rol no se limitó únicamente a la dirección del cortometraje, sino que se encargó de toda la guionización, producción, montaje y edición, además de la banda sonora, que compuso él mismo especialmente para el film.

En lo que respecta a la localidad de Seira, su elección no fue arbitraria. Izquierdo lleva toda su vida veraneando en el pueblo del Valle de Benasque, por lo que detrás del rodaje está la memoria de un niño que guarda cariño por los buenos momentos vividos en el entorno: “He pasado toda mi vida en este pueblo; todos mis veranos, con mi abuela, mis padres, mis tíos… Además, es un lugar muy sugestivo: tiene una iluminación bastante tenebrosa y las calles parecen muy solitarias. Es un lugar pequeñito y por la noche, nunca hay nadie por las calles. Era el lugar perfecto para rodar ‘Sugestión’ debido a la propia ambientación del pueblo”, explica el joven director. “Además, rodar en mi espacio seguro fue algo muy emocionante para mí. Creo que se puede imaginar lo que significa para mí poder rodar en mi casa, en mi hogar, con mis propios medios. Es algo muy fuerte, sobre todo a nivel simbólico, porque todo lo que he vivido anteriormente con mi familia, con el pueblo en sí mismo está ahí dentro y está perteneciendo a este sueño: a mi primer proyecto cinematográfico.”

Con la colaboración de La Casa, empresa chocolatera en la que trabaja Izquierdo, el Ayuntamiento de Seira, y sus propios recursos económicos, el proyecto de ‘Sugestión’ tomó forma y culminó en la idea de montar una productora propia en conjunto con su familia. Así, Zierzo Estudios pretende lanzar proyectos relacionados con el séptimo arte, pero también operará en ámbitos más cotidianos en cuanto a la organización de eventos como comuniones, bodas o bautizos, siempre manteniendo el compromiso con lo audiovisual.

A medida que el futuro se acerca, la época de festivales también, y ‘Sugestión’, un corto grabado íntegramente con un IPhone 16 Pro, aguarda la confirmación de su nominación a una gran variedad de certámenes cinematográficos, entre ellos el festival de Sitges. Por esta razón, el estreno oficial del film de cara a un público más amplio aún no se ha llevado a cabo, pero Izquierdo no descarta la posibilidad de colaborar con plataformas de 'streaming' en cuanto se den las condiciones. De cara a nuevos proyectos, el joven director afirma que ya tiene nuevas ideas, pero todo dependerá de la aceptación de ‘Sugestión’ y del presupuesto con el que podrá trabajar.