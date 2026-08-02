Perfect Blue, la banda aragonesa que ha transformado el metal local: "¿Por qué no una banda de Zaragoza en un festival internacional de metal?"

En determinados momentos, todos vivimos la dicotomía entre aquello que crea la mente y la realidad que nos rodea. Es lo que le pasa a Mima, personaje principal de la película de animación, 'Perfect Blue' (1997). Esa fragmentación que refleja el 'thriller' psicológico, es una reacción que corresponde a un sentimiento incapaz de digerirse debido a su gran intensidad y visceralidad.

Ante este tipo de emociones, frecuentemente recurrimos a elementos capaces de hacernos reconectar con el mundo exterior. Bien sea a través de la música, el cine o la literatura, siempre buscamos ese punto de sublimidad artística que nos devuelva la crudeza de quiénes somos. Como resultado de esa búsqueda existencial, surge el grupo zaragozano Perfect Blue, nombrado en honor al film de Satoshi Kon.

Representando esa dualidad entre mundos que existen paralelamente, la formación de Hardcore Melódico (o Metalcore, como es popularmente conocido) ha podido cautivar a un público siempre expectante en lo que a la emoción se refiere. Francisco Carrasco (voz), Miguel y Adrián Bueno (guitarra y bajo), Daniel Pérez (guitarra) y Alejandro Ballester (batería), se conocieron gracias a la música y actualmente conforman esa banda que, desde sus principios, se negó a entrar a la escena musical zaragozana por la puerta de atrás.

Propuesta atrevida

Ganadores del concurso Popyrock en 2022 y nominados al galardón de Mayor Proyección de los Premios de la Música Aragonesa en dos ocasiones, Perfect Blue se ha consolidado como una de las propuestas más atrevidas de la capital aragonesa: con una mezcla de estilos que abarca desde el hardcore hasta el pop y la electrónica, los cinco jóvenes han logrado situarse como referentes dentro del circuito del metal nacional, sobre todo con el lanzamiento del EP ‘Monochrome’ (2024) a raíz del éxito de su primer single ‘I Don’t Belong Here’ en 2022.

Su debut en directo fue en un concierto en la mítica sala Utopía en 2022, con una formación un poco distinta a la que llevan en la actualidad. No obstante, los cambios nunca fueron una razón de peso para frenar el crecimiento de la banda. “Tuvimos una suerte increíble porque la gente conocía ‘I don’t belong here’ y vinieron a vernos gracias a ello. En este concierto estuvieron figuras muy importantes dentro de la escena actual porque les daba curiosidad nuestra propuesta. Tuvimos muy buena repercusión, y eso nos abrió puertas para llegar más allá. Nuestro segundo concierto fue con una banda consolidada de Madrid, Fallen at Dawn, y un grupo que vino desde Reino Unido. Lo siguiente fue ganar el Popyrock”, recuerda Carrasco. "Creo que entramos a la escena, no arrasando, pero sí que revolucionando."

Asimismo, el salto al reconocimiento de Perfect Blue se vio marcado por el fuerte apoyo institucional que les brindó la victoria del concurso Popyrock. “La inversión económica que supone el premio nos permitió meternos de lleno en la escena del metal moderno en España. Antes teníamos muy poco material para hacer conciertos y sin los medios que nos aportaron, no hubiéramos llegado tan lejos. Fue lo mejor que nos pudo pasar”, explica el vocalista.

El cerebro del sonido

Con un nombre resonado entre los seguidores del metal español, el grupo se vio ante la posibilidad de grabar el EP ‘Monochrome’. Desde la autoproducción, surgieron temas que calaron hondo en su público y reafirmaron la necesidad de mantener una esencia propia que solo ellos mismos podrían lograr: “Miguel es el cerebro detrás de todo. Es el que mejor entiende el concepto de Perfect Blue como banda, y que, desde su genialidad, sepa entender lo que queremos todos y plasmarlo en las canciones, es lo más importante. De trabajar con otro productor, perderíamos la esencia tan propia que aporta Miguel, pero si en un futuro es necesario; bienvenido sea”, afirma Carrasco.

A través de una narrativa lírica y sonora marcada por esa “rasmia aragonesa”, tal y como lo describe Carrasco, Perfect Blue ha conquistado los escenarios de diversas ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia, colgando diversos ‘sold out’ al largo de sus cuatro años de actividad. No obstante, asumiendo toda la responsabilidad y esfuerzo que eso conlleva, el grupo aspira a poder llegar a escenarios internacionales en algún momento: “Somos una banda que no quiere quedarse únicamente en el panorama local, sino que queremos llegar a ser internacionales, como esas bandas que vienen de otros países y tocan en festivales sin importar de dónde vienen. Así que, ¿por qué no una banda de Zaragoza en un festival internacional de metal?”, cuestiona el cantante.

Con Zaragoza por bandera y una identidad musical muy afincada en su esencia, Perfect Blue tocará el próximo 19 de septiembre en la sala López, donde anunciarán su nuevo álbum en un concierto junto a la banda barcelonesa Aimless. Las entradas tendrán un precio simbólico, invitando al público a acudir a la cita para apoyar a una escena local que cada vez parece cobrar más peso gracias a iniciativas como la suya.