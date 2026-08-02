El pueblo de Teruel de 100 habitantes donde actúa uno de los grandes grupos del folk en España
El municipio del Matarraña celebra un concierto muy especial el próximo viernes, 7 de agosto
Un pequeño municipio de Teruel, ubicado en la comarca del Matarraña, con apenas 120 habitantes censados (en verano como sucede en muchos otros lugares la población se multiplica), acogerá el próximo viernes, 7 de agosto, un concierto muy especial, dentro del ciclo que celebra todos los años la localidad en verano titulado como 'Concierto a la luz de las velas'.
La localidad es Torre del Compte y el grupo que protagonizará esta actuación es uno de los referentes del folk en Aragón y, por supuesto, también en España. Se trata de Biella Nuei, la formación liderada por Luis Miguel Bajén, que se fundó en 1985, por lo que lleva más de 40 años en activo recuperando y difundiendo patrimonio musical tradicional.
Multitud de reconocimientos internacionales
Pero, además, ha actuado en numerosos países, con un buen número de discos en el mercado y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Folclore o el Premio al Mejor Grupo Folk Europeo, además de haber sido distinguido recientemente como Mejor Grupo en los Premios de la Música Aragonesa.
Con entrada gratuita, el concierto se celebrará a partir de las 23.00 horas en el lugar conocido como El Rasé en la localidad. "Una noche especial nos espera en Torre del Compte, donde la música, la historia y la emoción se funden bajo la luz tenue de las velas. En esta edición, tenemos el privilegio de disfrutar de Biella Nuei. Un evento con alma, historia y emoción. Una noche para recordar, sentir y celebrar la música que nos une. Sumérgete en esta experiencia única, donde la magia de la música nos envolverá bajo la luz de las velas. ¡No faltes!", aseguran los organizadores.
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