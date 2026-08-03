El campamento más musical de Aragón se celebra desde hace 34 años en este pequeño pueblo de Teruel

Desde hace tiempo se reconoce la importancia de la educación musical en la juventud, sobre todo porque esta permite mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas y fomentar la disciplina personal, a la vez que estimula la expresión emocional. Por esta razón, saber tocar un instrumento puede traer diversos beneficios a la vida de quienes se dedican a ello, no solo en cuanto a salud y bienestar, sino también respecto a las relaciones interpersonales del día a día, ya que la música, muchas veces, juega un papel crucial en la socialización, especialmente para la gente joven.

Con todos esos objetivos en la mirilla, la Diputación Provincial de Teruel sigue organizando, después de 34 años, el Campamento de Músicos Juveniles que se celebra en Alcalá de la Selva, concretamente en la Colonia Polster. Las jornadas de este año cuentan con la participación de 88 jóvenes turolenses, nacidos entre 2009 y 2014, de diversas bandas procedentes de la provincia. Desde el pasado sábado 1 de agosto y hasta el domingo 9, los alumnos recibirán formación musical, pero también podrán participar de otras actividades realizadas en el campamento.

La apuesta de la DPT por la música se traduce en la organización y la promoción del curso, de forma que la financiación de los gastos de personal, el transporte de los participantes, los materiales, el seguro de accidentes y otros gastos derivados, corren de su cuenta. A esta iniciativa se la ha destinado una partida de 27.000 euros solo en esta edición.

La importancia del proyecto para el diputado delegado de Cultura, Miguel Iranzo, radica en la relevancia de la formación musical como el nexo de unión entre estos jóvenes, que durante el período de tiempo que dura el campamento pueden estrechar lazos en torno a la música y la convivencia. De esta manera, el campamento tiene como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos entre los integrantes de las bandas de música de la provincia de Teruel, así como mejorar el dominio de diferentes instrumentos mediante las clases impartidas por un profesorado cualificado. Todos estos factores tienen un fuerte impacto positivo en la formación musical de los asistentes.

Imagen de una pasada edición del campamento. / DPT

Rafael Samper, el vicepresidente segundo de la DPT, ha destacado el fomento de la cultura que se lleva a cabo en el campamento, y subraya, especialmente el ambiente positivo de los encuentros que allí se celebran entre los chicos y chicas. “Es un orgullo que la Colonia Polster esté ocupada durante el 90% del año con grupos que se van muy contentos y comprobar que tanto el servicio como las instalaciones son de calidad. La Diputación está siempre presente para fomentar la cultura y ayudar a todos estos grupos a disfrutar de unos días de convivencia y buen ambiente”, ha declarado.

Esta iniciativa es parte de la línea de apoyo de la DPT a las bandas de música, incluyendo también la financiación de encuentros, cursos de formación y dirección y ayudas destinadas a las escuelas municipales de música de la provincia.

Referido a la programación de actividades, cada mañana las jornadas están previstas para ser iniciadas con el desayuno y una posterior asamblea general. A continuación, se imparten clases de cámara por instrumentos, ocupando todo el restante de la mañana. Después de comer, se desarrollan los talleres impartidos por el equipo especializado en tiempo libre, añadiéndole un toque más de diversión al campamento antes de un ensayo conjunto. A esto se le suman otras actividades como visitas a la piscina, excursiones y gincanas por el pueblo.

Concierto de cámara

El equipo de esta edición está compuesto por 13 profesores, nueve monitores y un director de tiempo libre. Todos los docentes son profesores de distintas escuelas de música de la provincia. Además, este año, destaca la presencia de Ana Magallón, trompetista turolense.

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Como uno de los actos de cierre del campamento, el sábado 8 de agosto, a las 12.00 horas, se realizará un concierto de cámara en la iglesia de Álcala de la Selva, mientras que la tradicional actuación de clausura se celebrará el domingo 9, a las 12.00 horas, en las instalaciones de la Colonia Polster, donde los alumnos podrán demostrar todo lo aprendido al largo de esta semana.