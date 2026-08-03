El festival aragonés que atrae a 40 jóvenes músicos llegados de todo el mundo: ocho conciertos gratuitos y un récord de participantes

La localidad zaragozana de Daroca vuelve a convertirse, desde este lunes y hasta el 10 de agosto, en el epicentro de la música antigua con la celebración de la cuadragésimo octava edición del Curso y Festival Internacional de Música Antigua. Este evento, que ha conseguido convertirse en referencia nacional, es el más antiguo de España de este tipo de música, uno de los más longevos de Europa, y el único, junto al de Urbino, que va unido a un curso de la misma índole.

Esta edición ha vuelto a programar ocho conciertos gratuitos que se celebrarán todos los días del festival en la iglesia de San Miguel o en la Basílica Colegial de Santa María de los Corporales a las 20.00 horas. Estarán protagonizados por formaciones y músicos de primer nivel llegados de todo el mundo en una cita ineludible para los amantes de la música antigua. Entre otros, participarán Los Músicos de Su Alteza, Capella Patriarchal, Guido Morini (clave), Marcello Gatti (flauta travesera), Enrico Gatti (violín), Gaetano Nasillo (violoncello) y Olivier Baumont (clave).

Muchos de estos grandes músicos serán también los encargados de impartir los cursos organizados por el festival, convertido en una referencia académica para muchos jóvenes. Este año, de hecho, se ha batido un récord de participación con un total de 143 alumnos inscritos, 40 de ellos llegados del exterior. "Esta vez han venido de Polonia, Luxemburgo, Alemania o Mónaco, y también de otros países de fuera de la Unión Europea como Taiwan", ha indicado a este diario el codirector de la cita, Javier Artigas, que ha recordado que han tenido que hacer una criba porque las inscripciones superaban las plazas ofertadas.

Todos estos jóvenes músicos vienen atraídos por el gran nivel del profesorado, tal y como ha reconocido Artigas: "Ellos son los que generan ese efecto llamada, más allá de poder tocar unos instrumentos tan antiguos y tan bien conservados". Y es que los alumnos tienen la posibilidad de poder utilizar dos órganos del siglo XVIII reconocidos como bienes de interés cultural.

Además, los jóvenes músicos llegados de todo el mundo tendrán la oportunidad de asistir como público a los conciertos protagonizados por sus propios profesores, convirtiendo el festival en una experiencia artística y formativa única.

Homenaje a González Uriol

Esta cuadragésimo octava edición también servirá para rendir tributo, en su 90 cumpleaños, a José Luis González Uriol, codirector del festival. "Él y Pedro Calahorra fueron los grandes ideólogos de una cita que se ha convertido en una referencia en toda España", ha subrayado Artigas, que ha recordado que el evento se creó en 1979 en conmemoración del 300 aniversario de la muerte del insigne organista darocense Pablo Bruna.

Para homenajear la figura de González Uriol se organizado una mesa redonda el 9 de agosto en la que participarán músicos y especialistas del sector. Todos ellos reconocerán la trayectoria de quien ha sido "uno de los grandes impulsores de la música antigua en España".

La programación se completa con diversas actividades culturales que giran en torno a la investigación, la divulgación y el reconocimiento a la figura de José Luis González Uriol. El 4 de agosto, la iglesia de Santo Domingo acogerá la presentación del libro 'Panorama musical zaragozano en el siglo XVII hasta los Sitios' (1808-1809), mientras que el 8 de agosto tendrá lugar en la Casa de Cultura la presentación de la grabación integral de 'Flores de música', de Manuel Rodríguez Coelho. Ese mismo día se celebrará la tradicional Procesión de los Ministriles, uno de los actos más emblemáticos y esperados del festival.

Programa académico

El curso y el festival son iniciativas diferentes, pero que están totalmente unidas. El primero, organizado por la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Daroca, reúne en sus aulas a un claustro que destaca por su calidad y fama internacional.

En esta edición, el programa académico recordará aniversarios de figuras como John Dowland y Charles Burney, sin olvidar el firme compromiso del curso con el patrimonio musical ibérico, que este año pone el foco en el cuarto centenario de la publicación de la 'Facultad Orgánica', obra fundamental del organista sevillano Francisco Correa de Arauxo.

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El festival, por su parte, está organizado por el Ayuntamiento de Daroca y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, Pastas Romero, el Ministerio de Cultura y Ministriles de Cuellar y la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Aragón, la IFC y la Unidad Pastoral de Daroca.