Festival Internacional En el Camino de Santiago: el dúo Zaruk actúa este martes en la iglesia de Castiello de Jaca

El Festival Internacional En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, se ha convertido con el paso de los años en un referente de la música antigua y barroca. Esta trigésimo quinta edición ha programado del 30 de julio al 30 de agosto un total de 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Este martes 4 de agosto, la localidad de Castiello de Jaca será la encargada de recibir a Zaruk, dúo formado por Iris Azquiner y Rainer Seiferth, que celebra el décimo aniversario de su primer álbum ‘Hagadá’ (2016). Definido como un “sueño sonoro que nace del encuentro entre el violonchelo de Azquiner y la guitarra de Seiferth en un cruce de caminos entre lo clásico, lo moderno y lo popular”, el dúo afirma haber creado su propio género: ‘Músicas de otro mundo’, destacando por la unión entre virtuosismo, rigor y minimalismo con improvisación y libertad en un juego que pretende simular la dualidad entre lo real y lo imaginario.

Tras su formación en 2015, ‘Hagadá’ vio la luz en 2016. Su destaque principal se da a través de la selección de arreglos instrumentales de las melodías sefardíes que Iris conoció gracias a que su madre se solía cantarlas durante su infancia. Asimismo, el disco se ha presentado en más de 150 ocasiones por España y Alemania, entre ellas en el Festival de Arte Sacro de Madrid, el Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, las Noches del Alcázar de Sevilla, el Festival de los Castillos de Aínsa y en la Internationale Gitarrennacht de Núrenberg.

Con el éxito de ‘Hagadá’, ‘Agua’ salió en 2022 como un mix de músicas clásicas, populares y de propia autoría, unidas por el hilo conductor de la temática que nombra al álbum. ‘Agua’ recibió muchos elogios por parte de la prensa especializada. En 2024, Zaruk fue invitado a una residencia artística al monasterio de Himmelspforten (Würzburg, Alemania), donde pudieron adentarse más en la temática del agua desde las orillas del río Mena en compañía de la poeta alemana Pauline Füg y el bandoneonista argentina Luis Caruana.

Noticias relacionadas

Su recital, con las entradas ya agotadas, formará parte del ciclo de un mes que conforma el Festival En el Camino de Santiago. La actuación se realizará en la Iglesia Parroquial de Castiello de Jaca a las 22.30 horas del martes.