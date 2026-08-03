Cómo vibrar con Katy Perry sin salir de Zaragoza: la sala IMAX de los Cines Palafox garantiza una experiencia inmersiva

La gira 'Lifetimes Tour' de Katy Perry pasará de los grandes escenarios a la gran pantalla. La estrella del pop estadounidense decidió grabar el año pasado uno de los conciertos más especiales de su última gira y ahora la película llegará a los cines de medio mundo. 'The Lifetimes Tour – Live From Paris' estará disponible en cines y en IMAX por tiempo limitado a partir del 2 de septiembre. Las proyecciones están programadas en un total de 70 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Italia, Brasil, México, Alemania, Francia, Australia y España.

Grabada en el icónico Accor Arena de París en noviembre de 2025, la película captura uno de los mayores espectáculos en directo del pop en su mejor momento. Dirigida por el reconocido realizador de conciertos Paul Dugdale y filmada con más de 60 cámaras, la película ofrece una experiencia inmersiva que hace sentir al público como si estuviera en primera fila, mostrando toda la magnitud, la energía y el espectacular despliegue visual de la gira mundial de Katy Perry.

Con un repertorio que recorre toda su trayectoria e incluye sus mayores éxitos, una puesta en escena impresionante, coreografías espectaculares y la energía del público en cada canción, la película muestra a Katy Perry en uno de los mejores momentos de su carrera. Desde los instantes más cercanos con sus fans hasta los himnos que hacen vibrar todo el recinto, cada escena está filmada con una calidad cinematográfica que transporta al espectador al centro de un concierto inolvidable.

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Más que una película de concierto, 'The Lifetimes Tour – Live From Paris' es una celebración del vínculo especial entre Katy Perry y sus fans, y de la música que ha marcado a toda una generación. Emocionante, vibrante y llena de energía, es la oportunidad perfecta para disfrutar en la gran pantalla de una de las mayores estrellas del pop haciendo lo que mejor sabe hacer: conquistar el escenario.

Zaragoza será una de las pocas ciudades en las que se podrá ver la película. Será el próximo 2 de septiembre en la nueva sala IMAX de los Cines Palafox, que han programado un pase único en esa jornada. Las entradas ya están disponibles en su página web con un precio de 19,90 euros.