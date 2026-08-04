Cine al aire libre: el festival aragonés que proyectará más de 40 cortometrajes bajo las estrellas

La villa termal de Jaraba volverá a convertirse este verano en un gran escenario cinematográfico con la celebración de la octava edición del Festival de Cine Castillo de Jaraba, una cita que se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales del medio rural aragonés.

El festival se desarrollará los días 7, 8 y 9 de agosto en el marco del proyecto 'Jaraba es de Cine', impulsado por el ayuntamiento junto al C.S.A. Castillo de Jaraba, con el patrocinio de Turismo de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza, y con la colaboración empresas y asociaciones locales.

El certamen mantiene su objetivo de acercar el cine al medio rural, fomentando la creación audiovisual en formato corto y ofreciendo una programación variada con obras nacionales e internacionales proyectadas al aire libre. En esta edición competirán cortometrajes realizados entre 2025 y 2026 procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El público podrá disfrutar de una cuidada selección de trabajos distribuidos en siete categorías: General, Alto Jalón, Comedia, Terror-Fantástico, Animación, Internacional y Videoclip, que se podrán ver en la Plaza de Jaraba los días 7 y 8 de agosto a partir de las 22.00 horas. Han sido más de 200 los cortos recibidos a través de la plataforma Festhome, y entre ellos se han seleccionado los más de que 40 que participarán en el festival.

El cartel del festival. / ep

La programación comenzará el viernes 7 de agosto con las secciones 'Alto Jalón', dedicada al cine vinculado al medio rural y la España vaciada; 'Internacional', con trabajos llegados de México, Estados Unidos, Argentina o Chile; y 'Fantástico' centrada en el cine de terror y fantasía.

El sábado 8 de agosto a la misma hora, será el turno de las categorías 'Animación', 'Comedia', 'Videoclips' y 'General', que cuenta con el Premio otorgado por DCP Ready, consistente en la conversión a formato DCP para proyección en cines y festivales. Esta muestra reunirá durante estos días en Jaraba algunas de las propuestas más innovadoras del panorama audiovisual actual.

Homenaje a Ramón Barea

El domingo 9 de agosto, el festival rendirá homenaje al actor, director y guionista Ramón Barea, proyectándose en la plaza una selección de obras protagonizadas o dirigidas por el cineasta, entre ellas 'Adiós Toby, adiós', 'Éramos pocos', 'La entrega' y 'Huracán', que recibirá el Premio Especial 'Paco Sicilia' en reconocimiento a toda su trayectoria profesional.

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A continuación, tendrá lugar la gala de entrega de premios a los cortos ganadores en cada una de las categorías mostradas los días anteriores. Recibirán un trofeo 'La Avispa de Papel', una pieza exclusiva diseñada por José Antonio Berdié inspirada en el arte del juguete recortable, además de un bono-regalo de acceso al lago termal natural del Balneario de la Virgen para dos personas. También se entregará premio a la categoría 'En femenino', seleccionado entre los realizados por mujeres.