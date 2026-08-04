Festival Internacional En el Camino de Santiago: Les Sacqueboutiers actuará este miércoles en la Ciudadela de Jaca

El Festival Internacional En el Camino de Santiago ya es un referente en el circuito de la música antigua y barroca. El certamen, organizado por la Diputación Provincial de Huesca presenta este año su trigésimo quinta edición: desde el 30 de julio hasta el 30 de agosto, se realizarán un total de 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Este miércoles 5 de agosto, la Ciudadela de Jaca recibirá la actuación de Les Sacqueboutiers con el programa ‘El Villano’, nombrado como la canción de Antonio Martín y Coll. Acompañados de un instrumental inusual de acordeón, sacabuche, violín, guitarra y percusiones, la mezzo-soprano, Sabrina Romero, y el tenor, Víctor Sordo, vienen a evocar la música y los cantos populares de los países del Mediterráneo con una diversidad sonora muy convincente. El espectáculo destaca, sobre todo, por el gran talento de Sabrina Romero, que se expresa a través de una fusión del canto, la danza y el acompañamiento musical dándole forma a la esencia misma del flamenco.

Les Sacqueboutiers es una agrupación fundada en 1976 en Toulouse (Francia), especializa en la música antigua. Su trabajo se basa en redescubrir las prácticas de los instrumentos de metal antiguos y el amplio repertorio renacentista, aunque su creatividad los lleve a hacer combinaciones de este último con otras disciplinas artísticas: música contemporánea, danza, títeres, jazz, literatura y etnomusicología. Asimismo, se han consolidado como uno de los conjuntos más imaginativos de la actualidad, siendo la búsqueda de la excelencia musical la fuerza motriz de su proyecto.

Durante los 50 años que ya perdura la agrupación, han ofrecido más de 3000 conciertos en 30 países diferentes. Fueron seleccionados como Conjunto del Año en los premios Victoires de la Musique Classique de 2008, además de colaborar con conjuntos prestigiosos en la interpretación de un reportorio que abarca desde el Renacimiento hasta Mozart. Entre ellos, Hesperion XXI, Les Arts Florissants y La Chapelle Royale. También han actuado en los mayores escenarios internacional del género como la Opera Real de Versailles, el Festival d’Innsbrock, la Sociedad Filarmónica de Bilbao y la Basílica de San Patricio en Nueva York.

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El concierto tendrá lugar en la Ciudadela de Jaca, a las 22.30 horas. Las últimas entradas se pueden adquirir a través de la web de la DPH festivalcaminosantiago.bticket.es y cuestan un total de 3 euros por persona.