El festival turolense que se asoma al folclore de medio mundo: de Perú a Tahití

La 34ª edición de Festifalk comenzará el próximo 7 de agosto con los conciertos de la Parranda 'El Golpito', de Lanzarote y el grupo aragonés 'Bulo de Bolera', que darán inicio a un festival que reunirá hasta el 17 de agosto a formaciones de distintos países y comunidades autónomas en nueve localidades turolenses.

El Festival Internacional de Folklore de Alcalá de la Selva arrancará el viernes 7 de agosto en el Auditorio Encarna Pastor de Teruel con una velada dedicada a la música festiva canaria y los boleros.

La Parranda 'El Golpito', de Lanzarote, y el grupo zaragozano 'Bulo de Bolera' protagonizarán el inicio de la programación, con actuaciones previstas también en Monreal del Campo (8 de agosto), Alcalá de la Selva (9 de agosto) y Santa Eulalia del Campo (10 de agosto). Todos los conciertos comenzarán a las 22.30 horas.

A partir del 13 de agosto, el festival incorporará las actuaciones de los grupos internacionales y nacionales invitados. En esta edición participarán 'Hei Show Tahití Ori', de la Polinesia francesa; 'Señor Perú-Herencia Viva', de Perú; el Grupo de Danzas San Rafael-Alcaria, de Córdoba; BureArte, de Teruel; la Asociación de Tambores y Bombos de Alcalá de la Selva y el trío musical Diego Meléndez.

Entre el 13 y el 17 de agosto, las actuaciones recorrerán Albarracín, Alcalá de la Selva, Calamocha, Cella, Celadas, Monreal del Campo, Mosqueruela y Santa Eulalia del Campo, con un total de 16 conciertos gratuitos.

El festival alcanza este año su 34ª edición consolidado como una de las principales citas dedicadas al folklore en la provincia de Teruel. A lo largo de su trayectoria ha reunido a grupos procedentes de 54 países, además de representantes de todas las comunidades autónomas. Más de un centenar de formaciones han participado en actuaciones celebradas en 20 municipios de seis comarcas turolenses.

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Impulsado inicialmente por el Ayuntamiento de Alcalá de la Selva y organizado con la colaboración de otros municipios y de la Diputación de Teruel, Festifalk forma parte de la Organización Internacional de Arte Popular (IOV), integrada en el Consejo Internacional de la Danza, y mantiene el objetivo de acercar al público distintas tradiciones musicales y culturales mediante una programación gratuita que cada verano convierte a la provincia en punto de encuentro de artistas y espectadores de diferentes procedencias.