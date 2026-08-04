El refugio de Eva Amaral este verano: el pueblo de la Ribeira Sacra donde practicar paddle surf entre viñedos

El verano es ese momento donde uno viaja a desconectar a sus lugares de confianza. Las razones pueden ser muy diversas, desde disfrutar de las vacaciones en los pueblos donde uno pasaba la infancia o con familiares en ellos, hasta descubrir nuevas ciudades o zonas. Los días de descanso en agosto llegan incluso para los artistas. Aunque, es verdad que, los meses de verano para los músicos son una temporada de numerosos conciertos y apariciones en festivales.

Una artista que este verano descansará es Eva Amaral. La cantante zaragozana y líder del grupo Amaral no tiene ningún concierto previsto en el mes de agosto. En su calendario únicamente figuran dos conciertos antes de cerrar la gira. El 18 de diciembre en Barcelona en el Palau Sant Jordi y el 28 de diciembre de 2026 en Madrid en el Movistar Arena. Con estos dos conciertos pondrá fin a la gira que inició con el lanzamiento de su último disco Dolce Vitta en mayo de 2025.

Por el camino el grupo hizo un parón de actuaciones para volverse a meter en el estudio y grabar más canciones. Así, por ejemplo, con el estreno de la serie 'Se tiene que morir mucha gente', este mismo año, lanzó la canción titulada "No quiero más canciones tristes".

Su visita a Galicia

Aprovechando este periodo libre sin conciertos, Eva Amaral se ha dejado ver en uno de sus lugares predilectos del norte de España. La artista ha acudido a Celanova (Ourense), donde asistió al concierto de la banda británica Immaculate Fools. Sin embargo, no es una visita casual. Desde hace años mantiene una estrecha relación con Galicia y, especialmente, con la Ribeira Sacra. Prueba de ello es su perfil de Instagram, donde ha publicado videos haciendo paddle surf en el río Sil, a su paso por el municipio lucense de Sober.

La visita coincide además con una fecha muy especial para la cantante. Este 4 de agosto cumple 54 años, un aniversario que ha celebrado en una de las zonas de España con las que más se identifica.

Su vida en una aldea

Cabe destacar que Eva Amaral en entrevistas confesó haber abandonado Zaragoza y la capital de España, Madrid, para vivir en una pequeña aldea del norte de España de unos cuarenta habitantes. Aunque nunca ha revelado la ubicación exacta de esa pequeña aldea, sus frecuentes visitas a la Ribeira Sacra y a distintos municipios de Ourense han alimentado las especulaciones sobre si ese podría ser uno de los lugares con los que mantiene un vínculo especial. En cualquier caso, la artista nunca ha confirmado que resida allí.

La Ribeira Sacra es una región natural de Galicia situada entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de Ourense, famosa por sus profundos cañones fluviales, su gran concentración de arte románico y su tradición de viticultura heroica. El municipio de Celanova, por su parte, destaca principalmente por su imponente Monasterio de San Salvador, la joya mozárabe de la Capilla de San Miguel y su profunda tradición como cuna de poetas gallegos (Manuel Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro). Por estos motivos, no resulta extraño que la artista elija este entorno para desconectar.