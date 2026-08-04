Estos son todos los conciertos que acogerá el Espacio Zity durante las Fiestas del Pilar: De Myke Towers a Love of Lesbian

Las Fiestas del Pilar siempre son el momento más esperado del año por una gran parte de los zaragozanos. Las calles se inundan de personas que llevan su cachirulo con mucho orgullo, y uno de los atractivos más destacados de las fiestas es la amplia programación de conciertos. Como es habitual, el Espacio Zity acogerá a diversos artistas que prometen agradar a todos los públicos.

El festival acaba de cerrar el cartel de este 2026 con el anuncio de las artistas que actuarán la noche del 12 de octubre, la única que faltaba por desvelar. Finalmente, las encargadas de revolucionar la carpa de Valdespartera en el día grande de los Pilares serán Ana Mena y Marina Reche. Myke Towers, Viva Suecia, Taburete, Álvaro de Luna, Love of Lesbian, Dorian, León Benavente o Saiko serán otros de los artistas de una programación que vuelve a transitar entre el pop, el indie, la música urbana y la electrónica.

Myke Towers (9 de octubre)

La primera confirmación del cartel ya causó gran revuelo: Myke Towers volverá a Zaragoza estrenando los escenarios de Valdespartera en 2026. Aunque no es su primera vez en la capital aragonesa, la respuesta de los fans fue de gran agitación desde el primer momento.

El puertorriqueño es actualmente uno de los grandes referentes de la música latina y los ritmos caribeños. Con colaboraciones con Bad Bunny, Quevedo y Aitana, el artista acumula miles de millones de escuchas en Spotify y cuenta con una base de 42 millones de oyentes mensuales, situándose en el puesto 108 de los artistas más escuchados del mundo según la plataforma sueca.

Viva Suecia + Malmö 040 (10 de octubre)

El sábado 10 de octubre será uno de los días en los que el público indie podrá disfrutar de una de las propuestas actuales más sólidas del circuito nacional. Viva Suecia vuelve a Espacio Zity acompañada de Malmö 040.

El grupo creador de los 'hits' ‘El Bien’, ‘Deja Encendida una Luz’ y ‘No Hemos Aprendido Nada’ llegará con una actuación que promete no dejar a nadie indiferente. Para ello contarán con la ayuda de los barceloneses, que ya se sitúan como uno de los hitos del pop-rock español, como teloneros especiales.

Blackworks (11 de octubre)

El auge de la música electrónica no podía dejar de fuera a unas buenas Fiestas del Pilar. Por eso, la fiesta Blackworks llegará al escenario del Espacio Zity con la intención de hacer bailar a toda Zaragoza. La propuesta multisensorial es considerada un referente de dark rave dentro del panorama europeo. El line-up ya confirma la presencia de los djs Kruelty, Onlynumbers y Toxic Machinery, habiendo más por anunciar.

Ana Mena + Marina Reche (12 de octubre)

La artista malagueña volverá a los escenarios zaragozanos como la última confirmación de esta nueva edición del Espacio Zity. La cantante, en constante ascensión dentro del panorama del pop español, actuará el 12 de octubre a las 21.00 horas en el recinto ferial de Valdespartera, trayendo hits como ‘Madrid City’ y ‘Las 12’ a Zaragoza. A Ana Mena le acompañará la cantante Marina Reche, con una propuesta que mezcla estilos como el pop, la electrónica y el R&B.

Taburete + Álvaro de Luna + Hey Kid (13 de octubre)

La noche del 13 de octubre estará marcada por las presentaciones de tres propuestas distintas, pero que ya son reconocidas dentro del pop español. No es la primera vez de Taburete en los escenarios del Espacio Zity; en 2023 ya actuaron en Valdespartera y lograron contentar a todo su público. Esta vez vendrán acompañados de Álvaro de Luna, que presentará su último álbum ‘Azulejos’. Hey Kid es el proyecto en solitario de Santi Vancells, que llega con la gira nacional ‘A nuevos lugares juntos otra vez’.

Love Of Lesbian + Dorian + León Benavente (14 de octubre)

Si Viva Suecia y Malmö 040 ya prometían una noche de indie espectacular, el miércoles 14 de octubre, Love Of Lesbian, Dorian y León Benavente llegan para rematar esa dosis en las Fiestas del Pilar.

Este concierto es una cita muy solicitada por los fans zaragozanos de Love Of Lesbian. Con más de dos décadas de actividad, los catalanes han logrado consolidarse como referentes nacionales e internacionales del indie en español. No obstante, este posiblemente sea su último recital en la ciudad antes del parón indefinido que anunciaron el pasado febrero.

Junto a ellos, el pop electrónico de Dorian promete hacer vibrar a todo el recinto ferial de Valdespartera con temas como ‘La Tormenta de Arena’ y ‘Cualquier Otra Parte’. A su vez, León Benavente traerá su formato más cañero a los escenarios.

Love Of Lesbian actuará el 14 de octubre en Espacio Zity / El Periódico de Aragón

Saiko (15 de octubre)

En 2024, las entradas del concierto de Saiko en Espacio Zity volaron tan pronto como vieron la luz. Esta vez, el granadino vuelve siendo una de las grandes citas de estas fiestas. Con un sonido marcado por el hyperpop y reggaetón, el joven cuenta con una gran base de fans que espera ansiosamente poder escuchar sus canciones en directo estos Pilares.

Electrolatino Festival (16 de octubre)

Henry Méndez, Danny Romero, Marc Magán, Anthony & Yeigo y Víctor Magán actuarán en el escenario del recinto ferial de Valdespartera junto a Juan Magán, el “rey del electrolatino.”

Es la primera vez que Electrolatino viene a Zaragoza, a pesar de la respuesta siempre positiva que tiene este género musical en el público aragonés. El festival, que ha girado por diversas localidades españolas, pretende hacer bailar a todo Espacio Zity con el ritmo latino.

Omar Courtz (17 de octubre)

Estando en el top de los rankings internacionales de Billboard y en el número uno de España, Omar Courtz actuará por primera vez en Zaragoza el 17 de octubre como parte de la apuesta por el urbano que propone Espacio Zity.

El cantante puertorriqueño es una de las promesas más grandes del género en la actualidad, compartiendo canciones con diversos artistas como Bad Bunny, Bad Gyal y Rauw Alejandro, entre otros. Con más de 5,4 millones de seguidores en redes sociales 'Ousi' dará cierre a un año más de conciertos en Valdespartera, dejando a todos expectantes para la programación de 2027.