Zaragoza acoge esta semana el rodaje de 'Femenino Singular': un corto sobre la vulnerabilidad de la mujer en el deporte

La capital aragonesa vuelve a convertirse esta semana en un gran plató de cine con el rodaje de 'Femenino Singular', un cortometraje que pone el foco en una realidad apenas representada en la ficción: cómo la menstruación puede condicionar el rendimiento de una deportista de élite. Se trata del nuevo cortometraje escrito y dirigido por la cineasta zaragozana Isabel Genis y producido por Arde Visual. La producción se rodará de martes a sábado en dos localizaciones principales: el Palacio de Deportes de Zaragoza, popularmente conocido como El Huevo, y el Complejo Deportivo Las Fuentes de Utebo.

‘Femenino Singular’ aborda la vulnerabilidad de la mujer en el deporte a través de la historia de Berta, -a quien dará vida la aragonesa Andrea Fandos (Las niñas, La Comulgante)- una atleta que está a punto de disputar la carrera más importante de su vida. “Apenas veinte minutos antes de salir a competir, le viene la menstruación, iniciando una carrera contrarreloj en la que deberá enfrentarse a su propio cuerpo e intentar superar ese momento para llegar a la línea de salida”, relata Genis.

La directora explica que el origen del proyecto nace de la necesidad de dar visibilidad a una realidad que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida. “Se da por hecho que las mujeres tienen la regla y que tienen que seguir funcionando a pesar de ello. Quería hablar de que, en algunas situaciones, no es a pesar de ello, sino con ello”, señala Genis.

Aunque el relato se desarrolla en el ámbito del deporte de alto rendimiento, la historia busca conectar con cualquier mujer. “Es algo que nos puede pasar a todas, independientemente de nuestra profesión o de lo que hagamos. En el deporte tiene un componente añadido porque las deportistas trabajan con su propio cuerpo y la exigencia es máxima”, añade.

Tras varios años desarrollando su carrera profesional en Madrid, Isabel Genis ha decidido volver a Zaragoza para levantar este proyecto junto a su hermano Ángel Genis, con quien comparte la productora Arde Visual. “Zaragoza es nuestra ciudad. Tanto mi hermano como yo hemos nacido aquí y queremos que la industria audiovisual siga creciendo en Aragón. Queríamos que este proyecto fuera lo más aragonés posible y volver a rodar en casa era algo muy importante para nosotros”, afirma la directora.

En cuanto a las localizaciones, han sido elegidas por las posibilidades que ofrecen ambos espacios. El Huevo será el escenario de las secuencias deportivas, mientras que el Complejo Deportivo Las Fuentes de Utebo acogerá las escenas de interior.

El cortometraje apuesta también por el talento interpretativo de la comunidad. El reparto está formado por Andrea Fandos, Rubén Martínez, Carmen Barrantes, Ainara El Nieto y María Marín, entre otros intérpretes aragoneses. Según Isabel Genis, el trabajo realizado durante los ensayos confirma el nivel de los profesionales de la comunidad: “Han entendido la historia muy rápido y estoy muy contenta con el resultado. Tenemos muy buena materia prima aquí”.

El Palacio de los Deportes ha acogido este martes la grabación de algunas escenas. / Arde Visual

'Femenino Singular' supone el regreso de Isabel Genis a la dirección de ficción tras ‘La Opacidad del Agua’, un proyecto que, según explica, llevaba escribiendo más de un año y medio. “Es una historia que ha ido creciendo poco a poco hasta que este año hemos podido hacerla realidad”, añade.

Volver a casa

Arde Visual nació en 2022 como una productora impulsada por Ángel Genis y que posteriormente pasó a convertirse en un proyecto familiar con la incorporación de Isabel. Desde entonces desarrolla producciones de publicidad, ficción, contenidos corporativos y eventos por toda España.

Natural de Zaragoza, Isabel Genis se trasladó a Madrid para formarse en interpretación en el Estudio Corazza y estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense. Como directora ha firmado los cortometrajes ‘Nonna’ y ‘La Opacidad del Agua’, este último premiado como Mejor Cortometraje y Mejor Dirección en el Festival de Fuentes, además de recibir el premio a Mejor Dirección Joven en FESCILA y el segundo premio CREAR.

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El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Utebo, así como con la colaboración de la Zaragoza Film Office, Joma, Coca-Cola Aragón, Pastelería Tolosana, B&B Zaragoza, Café de Especialidad Eboca y Ceramol Labotatorios Unifarco.