La artista aragonesa que ha sido seleccionada entre las mejores propuestas de la ilustración iberoamericana

La ilustradora oscense Andrea Carreras Espier ha sido seleccionada para formar parte del Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa de la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que se ha consolidado como uno de los principales escaparates internacionales de la ilustración iberoamericana.

De esta forma, la oscense pasa a formar parte de una publicación anual que reúne algunas de las propuestas gráficas más destacadas del ámbito iberoamericano y constituye una referencia para editores y profesionales del sector.

El Catálogo Iberoamérica Ilustra reunió este año a 827 ilustradores procedentes de 20 países. De todos ellos, únicamente 43 fueron seleccionados para integrar la publicación anual, que recoge algunas de las propuestas gráficas más destacadas del ámbito iberoamericano.

El primer premio fue para el ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros, cuya obra fue reconocida por "la enorme calidad de su trabajo gráfico y la original exploración visual de sus ilustraciones, así como la amplitud de su universo simbólico arraigado en lo popular, con referencias arquetípicas reinterpretadas de forma poética". El ganador recibirá un premio de 5.000 dólares estadounidenses.

Los artistas seleccionados proceden de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay, reflejando la diversidad y riqueza de la ilustración contemporánea en el ámbito iberoamericano.

Siete ilustradores españoles

España figura entre los países con mayor representación en el 17º Catálogo Iberoamérica Ilustra, con siete ilustradores seleccionados. Los artistas españoles que formarán parte de la publicación son Anna Aparicio, Neus Caamaño, Andrea Carreras Espier, Pau Santiago Roda, Elena Hormiga, Carla Novillo y Nuria Pocero 'Nuppita Pittman', quien además recibió una de las menciones especiales concedidas por el jurado. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Andrea Carreras Espier (Huesca, 1986) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y completó su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Burdeos. Reside en París desde 2015, donde desarrolla su labor como autora e ilustradora de álbum ilustrado para editoriales de distintos países.

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Su trabajo ha sido reconocido en certámenes internacionales como la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el Golden Pinwheel Young Illustrators Award, el Nami Concours o el festival Baba Kamo, entre otros.