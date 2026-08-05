El médico que trabajó en el Hospital Miguel Servet y publica su primera novela negra: "Lo que viví en Zaragoza está muy presente en el libro"

Lo que sucede en la sala de urgencias de un hospital puede variar entre asuntos mínimos, como un resfriado que se niega a pasarse hasta una emergencia derivada de la situación más inimaginable e imposible de plantearse desde un razonamiento lógico. Lo cierto es que desde fuera de los boxes de urgencias, uno, muchas veces, critica el servicio médico sin querer entender muy bien los motivos por los que el personal está tan saturado. Esta cuestión es algo que se refleja en el 'thriller' ‘La Enfermera’ (NdeNovela), escrito por el médico riojano Martín Torres.

Torres es médico de urgencias y emergencias, ámbito al cual se dedica desde hace doce años. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Donostia, espacio dónde ambienta gran parte de su obra. No obstante, al largo de 16 años de su carrera profesional, el médico desarrolló un vínculo muy fuerte con Zaragoza, ciudad a la que reconoce como un hogar y con la que guarda una fuerte relación de nostalgia. Completó parte de su formación en el Hospital Universitario Miguel Servet, dónde realizó su residencia médica, y posteriormente estuvo trabajando dos años en el Hospital Universitario Royo Villanova, en San Gregorio.

Por este motivo, Zaragoza juega un papel crucial en el desarrollo profesional del autor, pero también en la obra: “Debido a mi profesión, quería hacer una ambientación realista, que le diera profundidad a los personajes y a la trama, por lo que he utilizado muchos elementos reales que he podido apreciar en mi día a día en el trabajo. Aunque la novela esté situada en el Hospital Universitario de Donostia, hay mucha influencia de lo que viví en el Servet y en el Royo Villanova como casos clínicos y conversaciones reales. Mi idea fue usar la realidad para crear ficción, así que lo que vi y viví en Zaragoza también está muy presente en el libro”, explica Torres.

La novela empieza en una sala de urgencias sumergida en el caos. Entre víctimas de un accidente de tráfico, un cadáver mutilado y una paciente que grita al diablo, la trama marcada por la violencia, la salud mental, el desgaste y la corrupción toma forma. Lo hace a través de dos personajes principales; la enfermera Sophie Boussignac y el médico militar Víctor Viso, con los que el autor explora los aspectos más sombríos de la condición humana.

El pánico, la ansiedad y los secretos son algo recurrente durante toda la narración. Desde pequeños robos hasta accidentes sin explicación, que van dejando un rastro de muertes por el camino, ‘La Enfermera’ utiliza el misterio para exponer los traumas de los protagonistas y su percepción alterada de una realidad tan dura como el espacio hospitalario, ahora invadido por algo más grande que ellos mismos.

“Ambos personajes tienen un pasado con cargas emocionales muy importantes que permiten crear toda la tensión psicológica de la novela. Pero más allá de esta cuestión, la ambientación también permite ver cómo se desarrollan en su vida laboral. Gracias a esto, se pueden apreciar muy claramente las dinámicas, tensiones y cansancios de la profesión, añadiéndole una carga emocional extra a la novela. Son personajes muy reales, con una descripción muy auténtica, porque, al final, están hechos con pedacitos de gente que tuve cerca y sus cuestiones reales”, aclara el autor.

Un sistema saturado

‘La Enfermera’ no solo promete entretener al lector de principio a fin, sino que refleja una realidad a la que se enfrenta el personal sanitario día tras día, y que muchas veces pasamos por alto: “Este es un trabajo que trae casos con un peso dramático muy intenso, y aunque seamos profesionales, no podemos evitar llevar con nosotros parte de la carga emocional que supone ver según qué cosas todos los días. Al igual que cualquier trabajador, sufrimos ‘burnout’, pero el personal sanitario dedicado a urgencias también sufre de un cuadro de estrés post-traumático que afecta a una prevalencia de hasta 20% de los trabajadores, según indican varios estudios psicológicos. A esto se le suma que tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes y ninguno atraviesa un buen momento debido a un aumento de la presión asistencial; entonces, cuando el sistema se tensiona y eso repercute en los pacientes, se incrementa el uso del servicio de urgencias, suponiendo más estrés y sobrecarga de los profesionales que ya dan un 120% de sí mismos”, lamenta el escritor.

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La obra de Torres, publicada el pasado 3 junio en librerías de todo el país, está siendo un éxito en ventas y ya ha alcanzado su quinta edición. Con un ritmo vertiginoso, que engancha desde el primer momento y acción constante hasta la última página, la novela está escrita para cualquier lector que busque un poco de emoción e intriga este verano.