Músicos de Frontera acerca la música de la Corona de Aragón al Festival Internacional en el Camino de Santiago
La actuación propone un viaje musical que pondrá el foco en la música de la Corona de Aragón.
El Periódico de Aragón
El XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago continúa este jueves, 6 de agosto, su programación con el concierto 'La música de la Corona de Aragón', una propuesta que llevará a la iglesia parroquial de Berdún, a partir de las 22.30 horas, un recorrido por las tradiciones musicales de la Península desde la Edad Media hasta el Barroco.
La actuación correrá a cargo del conjunto Músicos de Frontera, integrado por Carmelo Pueyo, Diego Escolano y Jonás Gimeno, tres intérpretes con una amplia trayectoria tanto en la música antigua como en la tradicional y el jazz. El espectáculo propone un viaje musical que pone el foco en la música de la Corona de Aragón y en la estrecha relación existente entre la tradición popular y la música culta de la época.
El programa parte de la idea de que, durante la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, las fronteras entre ambos ámbitos musicales eran mucho más difusas de lo que hoy podría parecer, con músicos que transitaban con naturalidad entre ambos repertorios. A partir de esa premisa, el órgano se convierte en el hilo conductor de un concierto en el que también tienen protagonismo instrumentos como las chirimías, las flautas, las gaitas, el salterio y la percusión.
Un repertorio inspirado en la tradición aragonesa
El recital reunirá piezas procedentes de distintos territorios de la antigua Corona de Aragón y de otros lugares de Europa. Entre ellas figuran composiciones como Danzas de salterio, Chirimías de La Seo, Batalla de Sexto Tono y Folías, vinculadas a Aragón, junto a otras procedentes de Cataluña, Valencia, Mallorca, Nápoles, Grecia o repertorios europeos.
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