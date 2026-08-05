La presa más alta de la Hispania romana resiste en este pueblo de Aragón: "Es un ejemplo más de su gran ingeniería"

La presa romana de Almonacid de la Cuba es uno de los monumentos más relevantes de la arquitectura hidráulica de la Hispania romana. Conocida popularmente como la Cuba, es una de las tres presas que regulaba el cauce del río Aguasvivas en época romana, junto a las de Blesa y Muniesa y destaca por su buen estado de conservación.

Con casi 34 metros de altura máxima, es una de las más altas del mundo romano. Su muro se asienta directamente sobre la roca y está realizado en hormigón romano, compuesto de piedras, arena, cal y agua. La construcción data del siglo I, en la época de Tiberio Julio César Augusto, y se reforzó en la siguiente centuria mediante taludes escalonados. Los ingenieros romanos que la diseñaron trabajaron mucho por su mantenimiento, pues era un importante motor económico de esta zona cercana a Caesaraugusta.

"Augusto ordenó construir esas presas para poder poner en cultivo un montón de tierras cerca de la metrópoli", explica el arqueólogo aragonés Francisco Javier Gutiérrez, que también destaca la importancia de la presa romana de Muel: "Las dos son un ejemplo perfecto de la gran ingeniería romana".

Jaime Galindo

De hecho, la presa de Almonacid resistió el paso de la fuerte DANA que golpeó Valencia y muchos pueblos de Aragón en noviembre de 2024. La fortaleza de la estructura fue alabada entonces por los medios de muchos países europeos tras las espectaculares imágenes con el río desbordado.

Más de 2.000 años después, la presa sigue cumpliendo con la función de recoger el agua del Aguasvivas, afluente menor del Ebro que nace en la sierra de Cucalón. Además, su paraje permite poder realizar una bonita excursión por un sendero de pasarelas.