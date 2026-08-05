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Sabiñánigo acogerá el VIII Salón Hispano Francés del Cómic el último fin de semana de agosto

La cita, organizada por la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic, se celebrará por primera vez en el recinto de Pirenarium

El salón se ha presentado este miércoles.

El salón se ha presentado este miércoles. / DPH

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La localidad altoaragonesa de Sabiñánigo acogerá del 28 al 30 de agosto el VIII Salón Hispano Francés del Cómic, organizado por la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic con el apoyo del ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huesca (DPH). La cita ha adelantado sus fechas respecto a otras ediciones (solía tener lugar el primer fin de semana de septiembre) y por primera vez se celebrará en el recinto de Pirenarium.

Este salón, que hasta el año 2023 se celebraba en Jaca, nació con el objetivo de servir de punto encuentro y cultivar iniciativas conjuntas de la industria del noveno arte de ambos lados del Pirineo. Al mismo tiempo, sirve como palestra de espacios expositivos conjuntos, de debate y de intercambio de propuestas de ambos mercados, dando voz a las propuestas tanto de los creadores consolidados como a los nuevos talentos emergentes.

Esta octava edición reunirá a autores, ilustradores, críticos, editores, bibliotecarios y aficionados de España y Francia en torno al mundo del cómic. Durante las tres jornadas se celebrarán mesas redondas, presentaciones de tebeos, encuentros con autores, sesiones de firmas, talleres infantiles y hasta exposiciones. Genís Rigol, Juan Berrio, Juan Royo, Jesús Lacasa y Aída Santos serán algunos de los dibujantes y especialistas que participarán en todas estas actividades.

Uno de los ejes del salón volverá a ser el Encuentro de las asociaciones ACBD y ACDCómic, que reunirá en Sabiñánigo a las principales asociaciones de críticos y divulgadores de España y Francia para intercambiar experiencias y analizar la actualidad del sector.

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El cartel de esta edición es obra de la ilustradora y colorista zaragozana Marta Martínez García, reconocida por su trabajo para editoriales internacionales como Marvel, DC Comics o Dark Horse Comics.

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